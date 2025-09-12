Tout le monde déteste cette console : Nintendo la fait revivre sur Switch 2

Les plus anciens s’en souviennent sans doute. Cette console Nintendo était un vrai fiasco. Et pourtant, le géant japonais n’a visiblement pas dit son dernier mot.

Faire revivre une console autant critiquée, c’est sans doute l’un des paris les plus osés de Nintendo. À l’époque, seuls quelques exemplaires avaient trouvé preneur. Aujourd’hui, contre toute attente, le géant japonais veut lui offrir une seconde vie sur Switch 2. Un come-back que personne n’avait vu venir.

Le retour improbable d’une vieille console Nintendo

Difficile à oublier pour les nostalgiques. Le Virtual Boy, la console sortie en 1995, est resté dans les mémoires comme le plus gros échec de Nintendo. À peine 800 000 unités vendues, une ludothèque famélique et une expérience jugée inconfortable, la console a très vite disparu des rayons.

Avec son affichage uniquement en rouge et noir avec un design atypique, elle avait tout pour marquer l’histoire. Mais pas dans le bon sens. Et pourtant, Nintendo n’a pas décidé de l’enterrer définitivement.

I have to imagine that Nintendo will use the Switch / Switch 2 Virtual Boy accessory for modern VR games well. The old Virtual Boy games weren't good enough to warrant a whole accessory otherwise. pic.twitter.com/aSwePkQJSO September 12, 2025

Le constructeur a annoncé que le Virtual Boy allait renaître sous forme d’accessoire pour la Switch 2. Concrètement, il s’agira d’un casque dans lequel on viendra insérer la console.

Le design sera presque identique à l’original. Histoire de revivre l’expérience du Virtual Boy. Sauf que cette fois, la Switch 2 fera office d’écran. Et pour ceux qui veulent tester sans se ruiner, une version en carton façon Nintendo Labo est aussi prévue.

Un pari risqué, mais assumé

Pourquoi remettre le Virtual Boy sur le devant de la scène, alors qu’il reste associé à l’un des plus gros flops de Nintendo ? Seul le constructeur en connaît la raison. Mais une chose est sûre, le pari est audacieux.

Virtual Boy Nintendo Classics launched February 17, 2026



14 games total are planned to be released



Virtual Boy accessory required to play will be available in the future (works on Switch and Switch 2) pic.twitter.com/hsTex7YGKI September 12, 2025

Alors, pour accompagner ce retour, 14 titres Virtual Boy seront intégrés au service Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Assez incroyable, sachant que la console n’avait que 22 jeux à son actif dans le monde entier. Les nostalgiques auront donc l’embarras du choix pour (re)découvrir ces jeux cultes.

Non, ce n’est pas pour demain ni dans un mois. Nintendo préfère prendre tout son temps pour faire revivre cette ancienne console à ses fans. Puisque les jeux Virtual Boy ne seront pas disponibles avant le 17 février 2026.

Reste à savoir si, une fois sur Switch 2, les jeux de Virtual Boy vont séduire. Ou si cette ancienne console de Nintendo continuera à traîner son image de flop. Bref, ce retour suscite déjà la curiosité et promet de faire parler.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.