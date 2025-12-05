Il a créé le vrai Pokédex avec ChatGPT : le rêve des fans de Pokémon enfin réalisé

Vous avez grandi en rêvant de pointer un appareil vers Pikachu et d’entendre une voix robotique égrener ses stats ? Un passionné a rendu ce fantasme réalité. Grâce à ChatGPT, un boîtier imprimé en 3D et une bonne dose d’obstination, le vrai Pokédex existe enfin.

Pour beaucoup, le Pokédex était cette petite boîte rouge que Sacha trimbalait partout. Aujourd’hui, Abe a donné vie à ce rêve grâce à ChatGPT. L’IA analyse une image et identifie les créatures Pokémon avec une précision bluffante. Salamèche, Bulbizarre ou Pikachu, il suffit de montrer la figurine à l’objectif et le Pokédex alimenté par ChatGPT reconnaît la bestiole sans broncher.

Mais ne vous attendez pas à un simple scanner. Ce Pokédex nouvelle génération combine reconnaissance visuelle, PokeAPI pour toutes les infos officielles et synthèse vocale pour restituer la fameuse voix métallique. Firebase de Google orchestre le tout dans le cloud. Ce qui assure que chaque identification se transforme en expérience complète.

Pokédex et ChatGPT, le duo qui fait rêver les fans

Le secret de cette prouesse est l’alliance entre ChatGPT et le Pokédex. L’écran, les boutons et le haut-parleur reproduisent fidèlement l’expérience de la première génération. Ici, l’IA ne se contente pas de voir. Elle comprend l’image. Elle puise aussi dans la base PokeAPI et restitue toutes les caractéristiques de chaque Pokémon.

Les tests confirment l’efficacité du duo, avec les figurines et images standard qui passent l’examen sans problème. En revanche, les peluches ou représentations trop stylisées déconcertent l’IA, qui préfère les formes canoniques. Ce petit bémol n’enlève rien à la magie de tenir un vrai Pokédex capable de dialoguer avec ChatGPT.

Fascinant, oui, mais fragile

Malgré son côté bluffant, le Pokédex reste un prototype artisanal. Dépendant de services externes comme ChatGPT ou Firebase, il pourrait vite perdre son efficacité si une API change ses règles. Côté légal, The Pokémon Company tolère les créations de passionnés, mais commercialiser un tel objet serait une autre histoire.

Pour autant, Abe a offert aux fans un vrai moment de nostalgie et de geekitude. Le Pokédex propulsé par ChatGPT n’est pas seulement un gadget. C’est un rêve d’enfance qui prend vie. Cela prouve qu’un peu d’obstination et beaucoup d’IA peuvent transformer nos fantasmes en réalité tangible.

