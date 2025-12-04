Marvell rachète Celestial AI pour booster la connectivité optique IA

Marvell a officialisé mardi un accord pour acquérir Celestial AI, une jeune pousse spécialisée dans l’optique. Le but est de changer l’allure de son activité dédiée aux centres de données.

L’entreprise a acquis Celestial AI pour un montant initial de 3,25 milliards de dollars en espèces et en actions. Le total pourrait cependant grimper à 5,5 milliards selon les performances commerciales de la start-up.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Cette opération arrive alors que Marvell a vu son action baisser de 18 % depuis début 2025. Dans le même temps, des concurrents comme Broadcom ont bénéficié de la frénésie autour des technologies d’IA.

L’annonce des résultats du troisième trimestre a toutefois rassuré le marché, avec un bénéfice supérieur aux attentes et une prévision plus optimiste pour le trimestre suivant.

Pourquoi Marvell mise soudain sur l’optique à grande vitesse ?

Comme je disais, Marvell cherche à renforcer son rôle dans les infrastructures d’IA, un domaine qui évolue très vite. Son activité liée aux centres de données pourrait progresser de 25 % l’an prochain selon sa direction. La société veut donc accélérer l’adoption de technologies capables de soutenir ce marché en pleine tension.

Celestial AI apporte un savoir-faire recherché avec son « tissu photonique », pensé pour relier des puces haute performance. Ce type de connexion est stratégique car les modèles d’IA avancés s’appuient sur des réseaux de composants massifs. Chaque élément doit échanger des volumes de données toujours plus lourds, à une vitesse toujours plus élevée.

Or, les câbles en cuivre montrent leurs limites dans les architectures récentes. Les connexions optiques sont car elles gèrent davantage de débit et autorisent des distances plus longues entre les composants. Leur coût reste important, mais les acteurs qui investissent dans l’IA les voient comme une nécessité.

Cette acquisition permet donc à Marvell d’intégrer plus rapidement cette technologie dans ses solutions. Les entreprises qui bâtissent leurs propres puces pourront ainsi combiner leurs architectures avec les options optiques issues de Celestial AI.

Amazon Web Services a d’ailleurs salué l’accord, évoquant une accélération de la montée en puissance optique pour ses futurs déploiements.

Que compte faire Marvell avec cette technologie ?

Marvell prévoit d’intégrer l’optique de Celestial AI dans divers composants. La première étape concerne les systèmes dotés de « grands XPU », ces puces d’IA personnalisées développées par les géants du cloud. Ces systèmes nécessitent des connexions rapides et stables pour fonctionner comme une seule unité de calcul.

L’entreprise évoque aussi la possibilité de placer cette technologie dans ses propres puces sur mesure. Les clients y voient déjà un intérêt fort, ce qui laisse penser à une adoption rapide dans les architectures d’IA. Les commutateurs devraient également bénéficier de cette intégration.

Celestial AI a connu une progression rapide depuis sa valorisation de 2,5 milliards de dollars en mars. Intel compte parmi ses investisseurs et le PDG Lip-Bu Tan a rejoint son conseil en janvier. Le versement maximal du contrat sera versé si la jeune société atteint 2 milliards de dollars de revenus cumulés d’ici fin 2029.

La transaction doit se finaliser au début de l’an prochain et Marvell se prépare déjà à exploiter cette nouvelle technologie. Le secteur surveille donc les prochaines intégrations et les premières applications concrètes dans les centres de données.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.