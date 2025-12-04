Quelle fonctionnalité de ChatGPT bat tous les records d’usage ?

Les usages du célèbre ChatGPT se multiplient, mais une certaine fonctionnalité domine clairement.

ChatGPT fête trois ans et les données publiées par OpenAI montrent un usage massif dans le monde. L’outil IA répond désormais à environ 29 000 messages par seconde et attire 800 millions d’utilisateurs chaque semaine. Ces chiffres montrent surtout qu’une fonctionnalité de ChatGPT écrase toutes les autres.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Quelles fonctionnalités utilise-t-on le plus au quotidien ?

OpenAI révèle d’abord que trois quarts des conversations servent à obtenir des conseils pratiques. Ou alors, chercher une information ou retravailler un texte. Cette dernière catégorie arrive d’ailleurs largement en tête. Les utilisateurs demandent surtout à l’IA de modifier du contenu plutôt que d’en créer. L’édition, la critique ou la traduction de texte représentent donc la majorité des interactions professionnelles.

L’édition de texte, la fonctionnalité ChatGPT la plus utilisée

Cette fonctionnalité écrase effectivement toutes les autres. Les utilisateurs veulent améliorer un message, corriger un paragraphe ou réécrire une idée. Ce réflexe montre ainsi que ChatGPT devient un assistant d’écriture permanent. Il réduit les frictions, accélère la rédaction et remplace de plus en plus les outils classiques.

L’IA sert ensuite à répondre à des questions précises. Près de 49 % des requêtes consistent à demander une information, une explication ou un conseil. Les utilisateurs abordent leurs tâches quotidiennes avec l’IA avec cette fonctionnalité, ce qui installe ChatGPT dans les routines personnelles.

L’image, une surprise du classement

OpenAI évoque par ailleurs un point étonnant. L’envoi d’une image dépasse en fait la génération d’images. Les utilisateurs préfèrent montrer une photo pour obtenir une amélioration. Ou encore, pour obtenir un diagnostic visuel ou une analyse.

Cette tendance montre ainsi que ChatGPT ne fait pas vraiment office de générateur de contenu. Il devient plutôt un outil de support pour la plupart des utilisateurs. Le raisonnement, la recherche web, l’analyse de données et la dictée complètent par ailleurs le top six des usages globaux.

Pourquoi cette fonctionnalité de ChatGPT domine autant ?

Le rapport d’OpenAI montre que 70 % des interactions n’ont aucun lien avec le travail. ChatGPT devient simplement un outil de la vie quotidienne. Les utilisateurs cherchent à résoudre un problème, à écrire un message ou à suivre un conseil. Cette simplicité d’accès transforme alors l’IA en assistant universel.

Un outil devenu indispensable

Les données montrent un basculement massif. ChatGPT attire un public plus varié, avec un équilibre hommes-femmes désormais atteint. Les pays à faible revenu adoptent en outre l’outil plus vite que les pays riches. Ceci renforce donc son rôle d’outil démocratique.

L’usage se répartit entre trois catégories : “Ask”, “Do” et “Express”. La demande d’information domine, car les utilisateurs veulent un avis immédiat. Cette dynamique des fonctionnalités confirme que ChatGPT agit comme un guide, un coach ou un conseiller. Il devient un réflexe, comme une recherche sur internet.

Une valeur qui dépasse la productivité

ChatGPT améliore la prise de décision, renforce la clarté d’un message ou clarifie un choix du quotidien. Ces micro-gains créent une valeur réelle, même si les outils classiques ne les mesurent pas. À mesure que les modèles progressent, les utilisateurs élargissent ainsi leurs usages

La fonctionnalité de ChatGPT la plus utilisée montre en tout cas que l’IA sert d’abord à simplifier la vie. Ceci, que l’on parle de la reformulation d’un texte ou l’obtention d’une réponse fiable. Et cette tendance ne fait que commencer.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.