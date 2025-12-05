Meta Hyperscape : invitez vos amis dans votre (vrai) salon via la VR

Avec Hyperscape, Meta transforme un simple scan de votre intérieur en véritable point de rencontre virtuel. Plus besoin de parcourir seuls ces répliques photoréalistes. Il devient possible d’y inviter vos proches, casque sur la tête ou smartphone en main.

Accueillir ses amis dans une copie numérique de son propre salon n’est plus une expérience réservée aux démonstrations technologiques. Avec l’arrivée du partage dans Hyperscape, Meta ouvre un nouveau chapitre pour ses casques Quest 3 et 3S. Hier encore, les pièces scannées étaient limitées à une visite solitaire. Désormais, ils s’ouvrent à de petits groupes, prêts à explorer une version virtuelle d’un lieu bien réel.

Votre salon devient un lieu de rendez-vous virtuel avec Hyperscape

Votre salon, le vrai, peut dorénavant accueillir vos amis en version numérique. Jusqu’ici, les répliques photoréalistes créées grâce au scan des casques Quest 3 ou Quest 3S étaient de magnifiques lieux, mais solitaires. On pouvait visiter sa pièce virtuelle ou la reproduction d’autres endroits (comme la célèbre cuisine de Gordon Ramsay), mais seulement en mode hermite 2.0.

Dès cette semaine, il devient possible de partager un simple lien pour inviter vos amis dans votre monde Hyperscape. Ils peuvent vous rejoindre soit avec leur propre casque VR, soit via l’application mobile Meta Horizon.

Selon le dernier billet de blog de Meta, jusqu’à huit personnes peuvent se retrouver dans la même pièce virtuelle scannée. C’est encore modeste, mais l’entreprise promet d’augmenter ce nombre. Par ailleurs, les ingénieurs travaillent sur la déportation du rendu pour alléger les casques et l’ajout du son pour rendre les lieux encore plus vivants.

N’espérez toutefois pas inviter immédiatement toute votre bande. Le déploiement se fait progressivement. La porte-parole Rachel Holm précise que la fonctionnalité arrivera chez chacun « dans les prochains mois ».

Et un point technique important ! Une fois l’accès activé, il faudra rescanner votre espace pour qu’il devienne partageable. Votre monde Hyperscape version multijoueur devra donc être fraîchement capturé.

Le salon comme pièce maîtresse du métavers

Cette évolution s’inscrit donc dans une vision plus large. C’est celle d’un métavers où cohabitent lieux réels numérisés et univers imaginaires.

Comme l’explique Meta, « certains jours on veut une aventure épique en VR, d’autres un moment tranquille dans un endroit familier — ou totalement inaccessible dans la vie réelle ». Hyperscape occupe précisément cette zone hybride en créant des rencontres simples dans des lieux chargés de sens, mais augmentés par la technologie.

Meta imagine déjà ce que les développeurs pourront inventer en combinant ces environnements photoréalistes avec des expériences plus artistiques ou ludiques. Un salon fidèle au millimètre, une ambiance sonore retravaillée, et huit personnes réunies sans bouger de chez elles : Hyperscape esquisse un métavers plus intime, plus social, et surtout beaucoup plus concret.

