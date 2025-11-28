Google va transformer vos recherches en images Nano Banana (évitez le p***o)

Google prépare une nouveauté qui risque d’amuser bien des internautes. Nano Banana va arriver dans Google Search.

Quelques indices repérés dans un fichier APK montrent des tests en interne. Vos recherches pourraient donc bientôt se transformer en images grâce à Nano Banana. Mais pour l’instant, ce n’est qu’une rumeur.

Un studio créatif dans la barre de recherche

Un bouton « Créer des images » est apparu dans la dernière version de l’application Google. Cette option se cache sous l’icône plus de la barre de recherche. Android Authority a repéré cette nouveauté qui laisse comprendre une intégration en approche.

Nano Banana pourrait alors fonctionner directement dans l’expérience IA de Google Search. Plus besoin d’ouvrir un outil séparé pour générer un visuel. Une recherche suffira pour générer une image rapide, utile pour un mème ou une affiche improvisée.

Cette intégration deviendrait encore plus pratique avec Nano Banana Pro. Ce mode propose une résolution plus propre, un contrôle sur la lumière et une meilleure gestion du texte. Les utilisateurs pourraient donc produire des images nettes depuis leur téléphone en quelques secondes.

Google semble étendre Nano Banana dans tout son écosystème. Le générateur est déjà présent dans NotebookLM pour les aperçus vidéo repensés et dans Google Messages. Tout indique que la génération d’images IA va se glisser un peu partout dans les outils du quotidien.

Le nouveau mode IA Circle to Search vient appuyer ce mouvement. Ce mode propose des réponses complémentaires plus fiables. Combiné à Nano Banana, il permettra de rechercher une info et de créer un visuel sans changer d’onglet.

