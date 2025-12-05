L’IA censée répondre à nos questions commence-t-elle à fouiller un peu trop profondément ? En quelques requêtes anodines, Grok, le chatbot lancé par xAI serait capable de dévoiler l’adresse d’une célébrité, mais aussi celle de parfaits inconnus.

Ainsi, la version web gratuite du chatbot d’xAI donne bien plus que prévu. Apparemment, Grok aurait livré facilement des anciennes et actuelles adresses, des emails, des numéros de téléphone, parfois même des informations sur des membres de la famille… Là où d’autres modèles bien établies opposent un refus net.

Grok joue un peu trop bien les détectives

Plus tôt cette semaine, Grok aurait révélé l’adresse du fondateur de Barstool Sports, Dave Portnoy, après une simple requête d’utilisateurs. Et selon une analyse plus poussée, la version web gratuite du chatbot divulgue aussi les adresses postales de personnes non publiques. C’est une dérive lourde de conséquences (harcèlement, traque, ciblage…) tout ce qu’un outil responsable devrait éviter.

Portnoy got doxxed by Grok (stole it from a reply – groxxed) https://t.co/pKTm5QH0jZ — Drill Bill, DDS (@SarkastikB) November 30, 2025

Lors de tests, la commande la plus basique “adresse de [nom]” suffisait pour déclencher des informations sensibles. Sur 33 noms anonymes, Grok a renvoyé 10 adresses exactes et actuelles, 7 anciennes adresses correctes, mais obsolètes, et 4 adresses professionnelles tout à fait authentiques.

Qui plus est, le chatbot a également tendance à renvoyer des listes de personnes portant des noms similaires. Et cela avec leurs propres adresses, numéros de téléphone ou emails. Dans deux cas, Grok a même proposé des “Réponse A / Réponse B”. Ces dernières contenaient chacune des données personnelles détaillées.

Un fossé entre l’IA de xAI et les autres

Face à la même requête, les grands modèles concurrents ont refusé de fournir la moindre adresse. ChatGPT, Gemini ou encore Claude invoquent des règles de confidentialité strictes.

Grok, lui, se montre beaucoup plus conciliant. Alors que sur la fiche de modèle, xAI affirme utiliser des filtres destinés à bloquer les requêtes malveillantes. Pour certains tests, il suffisait de donner un prénom et un nom, sans initiale, pour obtenir en retour adresse actuelle, anciennes adresses, adresse pro, email et numéro de téléphone.

Les conditions d’utilisation d’xAI interdisent pourtant l’atteinte à la vie privée. Mais dans les faits, Grok exploite encore des bases de données en ligne déjà critiquées pour leur opacité. Ces sites restent souvent confus ou incomplets. Mais, le chatbot excelle à recouper, filtrer et consolider les données, jusqu’à en faire un véritable assistant de doxxing involontaire.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.