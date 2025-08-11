Grok 4 est gratuit pour tout le monde en France : c’est Elon Musk qui régale !

Testez sans attendre les capacités de Grok 4, car c’est gratuit ! Tout le monde aura accès à cette IA révolutionnaire d’Elon Musk. Coup de maître ou manœuvre marketing ?

Le lancement tant attendu de GPT-5 sonne comme une véritable alerte pour les concurrents. Dans cette bataille technologique, chaque acteur doit sortir la grosse artillerie pour capter l’attention. C’est justement ce qu’a fait xAI, l’IA d’Elon Musk, en rendant Grok 4 gratuit pour tous. Y compris en France. Profitez-en donc pour tester cette technologie prometteuse avant qu’il ne soit trop tard !

Grok 4 gratuit, que demander de plus ?

On entend partout que Grok 4 est d’une puissance incroyable. Avec ses 0,7 trillion de paramètres et une mémoire énorme de 256 000 tokens, niveau technique, c’est du lourd.

Mais qu’en est-il vraiment dans la pratique ? Jusqu’ici, seuls les abonnés SuperGrok et X Premium pouvaient en profiter pleinement. Cette version étant réservée à ces utilisateurs privilégiés.

Mais ça, c’était avant. Environ un mois après son lancement, xAI a décidé de rendre Grok 4 gratuit pour tous. Cela depuis le 10 août dernier. Dans un message publié sur X , xAI a annoncé : « Pour une durée limitée, nous déployons des limites d’utilisation généreuses afin que vous puissiez explorer tout le potentiel de Grok 4. »

Cependant, cet accès gratuit ne concerne pas Grok 4 Heavy. Cette variante la plus performante du modèle d’IA de xAI est toujours réservée aux abonnés SuperGrok Heavy.

Pour plus d’utilisateurs

Alors oui, Grok 4 gratuit pour tous, ça fait rêver, non ? Pourtant ce n’est pas illimité. En réalité, cette offre s’accompagne d’un nombre de requêtes quotidiennes restreint. Elon Musk n’a d’ailleurs pas précisé le chiffre exact pour les utilisateurs non payants. Mais au-delà de cette limite, il faudra passer à la caisse avec un abonnement.

Comment donc profiter de cette offre gratuite ? C’est simple ! Dans l’application mobile Grok, choisissez le mode « Expert ». Vous pouvez aussi opter pour le mode « Automatique », où l’IA choisit elle-même le modèle le plus adapté à votre demande.

C’est clair, l’accès gratuit à Grok 4 est prometteur. Mais ce n’est pas juste pour faire du bruit. C’est surtout une stratégie marketing bien pensée. xAI veut attirer un max d’utilisateurs, faire connaître cette nouvelle version, et bien sûr, pousser vers l’abonnement X Premium.

Pour rappel, Grok 4 est arrivé début juillet. Elon Musk le présente comme l’IA la plus intelligente du monde. Et il a le mérite d’être rapide et audacieux. Pour profiter à fond de cette IA, il faut souscrire à SuperGrok et payer 30 dollars par mois. Et si vous voulez le top du top, il y a Supergrok Heavy. Mais là, il faut débourser 300 dollars par mois.

