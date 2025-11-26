Aluminium OS : après Android, Google s’apprête à lancer son OS pour PC

Aluminium OS, un système d’exploitation basé sur Android avec Gemini au cœur. Ce projet repose entièrement sur le socle d’Android et vise à remplacer ChromeOS à l’horizon 2026.

Le géant de Mountain View travaille depuis plusieurs mois sur un nouveau système d’exploitation baptisé Aluminium OS. L’information provient d’une offre d’emploi publiée par Google. L’entreprise recherche actuellement un responsable senior chargé de piloter la stratégie produit pour les ordinateurs portables et tablettes sous Android. Le document mentionne explicitement le nom de code Aluminium OS et décrit une plateforme conçue dès l’origine autour de Gemini.

Aluminium OS, Android prend enfin ses quartiers sur ordinateur

Aluminium fait écho à Chromium, le projet open source à la base de ChromeOS. Le nom conserve la sonorité métallique commune à Android.

Google ne cache plus son intention d’unifier ses deux univers historiques sous une seule bannière plus puissante. À l’inverse des tentatives comme Android-x86 ou Samsung DeX, Aluminium OS ne se contente pas d’agrandir l’interface mobile.

Il s’agit d’un vrai système desktop pensé pour le clavier, la souris et les écrans larges. L’intelligence artificielle occupe le centre du dispositif. Gemini devient le véritable assistant système capable d’anticiper les actions, de gérer les fenêtres et d’automatiser les tâches complexes.

Google teste déjà cette plateforme sur plusieurs architectures processeurs. Les cartes de développement équipées de puces MediaTek Kompanio et Intel de 12ᵉ génération tournent sous une version avancée d’Android 16.

La version finale devrait reposer sur Android 17, prévue pour 2025, avant un lancement commercial l’année suivante.

Une gamme complète qui vise tous les segments

L’offre d’emploi livre la stratégie commerciale complète. Google divise son futur catalogue en trois grandes familles. AL Entry succède aux Chromebooks classiques, destinés aux étudiants et aux entreprises légères.

Le segment « Mass Premium » cible les utilisateurs exigeants à prix raisonnable. Le cœur de volume, équivalent des Chromebook Plus actuels mais nettement plus puissants, se positionne entre 649 et 999 €.

Enfin, la catégorie « Premium » est la vraie nouveauté. Elle s’attaque directement aux ordinateurs haut de gamme sous Windows et macOS.

Des machines haut de gamme, coque en aluminium ou magnésium, écran OLED 120 Hz, 32 Go de RAM, qui viendront chasser sur les terres des XPS, MacBook Pro et autres Legion Pro.

Plusieurs formats d’Aluminium OS sont prévus : ordinateurs portables traditionnels, appareils détachables 2-en-1, tablettes professionnelles et même des mini-PC de bureau (le retour des Chromebox, mais sous Aluminium OS). Google veut être présent partout où Windows et macOS règnent aujourd’hui.

ChromeOS condamné à disparaître doucement

La transition vers Aluminum OS est le point le plus délicat. Google assure que les Chromebooks actuels continueront à recevoir des mises à jour pendant plusieurs années.

Certains modèles récents, équipés de processeurs compatibles, pourraient même migrer vers Aluminium OS via une mise à jour majeure. Pour les autres, le support prendra fin progressivement selon le calendrier habituel.

Google pose les bases d’un écosystème unifié où le même système anime téléphones, tablettes et ordinateurs. Il reste à voir si ce nouveau support trouvera l’adhésion des utilisateurs et des fabricants.

