Oracle parie sur l’IA agentive pour conquérir les services financiers

Oracle, le géant du cloud, lance une plateforme d’agents pour les banques de détail. Elle comprend des applications d’IA, des outils de conception, des frameworks et des agents préconfigurés. Leur rôle est d’automatiser les tâches bancaires tout en laissant aux humains le contrôle des décisions.

L’objectif est d’aider les banques à offrir des services hyper-personnalisés. Que le client effectue ses opérations en ligne, sur mobile ou en agence, les agents peuvent orchestrer des interactions fluides et personnalisées en temps réel.

Quel genre de plateforme propose Oracle ?

La plateforme propose plusieurs agents spécialisés. Parmi eux, l’agent de génération de brochures et Smart Assist facilite la mise à jour des informations produits. Il fournit aux banquiers des réponses précises en temps réel. Ce qui accélère les demandes des clients.

L’agent Application Tracker, lui, anticipe les retards et recommande les prochaines étapes. Il aide à coordonner le passage des dossiers vers l’équipe de souscription et informe le responsable bancaire de l’avancement des approbations.

L’agent d’analyse qualitative et de décision de crédit, de son côté, s’appuie sur les données internes pour guider les décisions de crédit. Résultat : des choix plus rapides et cohérents pour les institutions financières.

Oracle mise aussi sur des agents pour d’autres fonctions, comme le recouvrement. Leur objectif est d’améliorer la productivité et l’efficacité du personnel bancaire.

L’agent Collector Call Summarization génère par exemple automatiquement des notes à partir des transcriptions d’appels. Le temps de traitement après appel diminue fortement.

L’agent de vérification de conformité analyse le ton et le sentiment des conversations. Il vérifie le respect des réglementations, comme la Fair Debt Collection Practices Act. Les banquiers reçoivent un retour immédiat sur les scores de conformité.

Oracle prévoit aussi de lancer des centaines d’autres agents dans les 12 prochains mois pour les services bancaires aux particuliers et aux entreprises.

En effet, la nouvelle plateforme d’agents d’Oracle pourrait bien redessiner profondément le fonctionnement des banques de détail. Plutôt que de se contenter de remplacer des tâches ponctuelles, elle promet une automatisation étendue des processus répétitifs.

Notamment dans la gestion des dossiers, le suivi des demandes clients et la production de documents. Les équipes de back-office pourraient ainsi se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée.

Cette réorganisation ouvre la voie à une productivité accrue et à des délais de traitement considérablement réduits. Ce, tout en conservant une supervision humaine pour éviter les erreurs ou biais automatisés.

Du côté des clients, l’expérience devient plus fluide et personnalisée. Réponses instantanées, suivi proactif des dossiers, interactions cohérentes sur tous les canaux.

Les enjeux éthiques et de gouvernance

Certes, la plateforme d’agents d’Oracle est présentée comme un assistant pour épauler les employés et automatiser des tâches répétitives. Pour autant, elle soulève des enjeux éthiques et de gouvernance concrets.

Voyez-vous, à mesure que ces assistants IA s’intègrent dans les processus bancaires, ils manipulent de grandes quantités de données sensibles. Informations personnelles, historiques financiers, préférences des clients…

Cela exige des cadres solides de gouvernance des données. Sans quoi le risque de non‑conformité aux règles comme le RGPD reste élevé, même pour des outils d’assistance plutôt que de décision automatisée. Comme l’ont bien fait entendre les experts.

Un autre angle critique est l’opacité potentielle des systèmes. Alors, oui, les agents ne décident pas seuls d’accorder un crédit ou de changer un dossier. Toutefois, leurs recommandations doivent être transparentes et explicables pour les employés, les clients et les régulateurs.

L’absence d’explicabilité, ce que certains spécialistes appellent « boîte noire », peut rendre difficile l’audit des actions de l’IA et poser des questions sur la responsabilité lorsqu’une erreur survient.

Bien sûr, Sovan Shatpathy, vice-président senior d’Oracle Financial Services, insiste sur le rôle de l’expertise humaine pour superviser et garantir une gouvernance éthique.

« Notre plateforme n’est pas seulement un ensemble d’applications. C’est une architecture pour bâtir des banques véritablement intelligentes. En combinant IA spécialisée, gouvernance humaine et évolutivité, nous permettons un engagement proactif et hyper-personnalisé tout en innovant de manière responsable et compétitive. »

Côté concurrence

Sur le marché des agents d’IA appliqués à la banque, Oracle n’est pas seul. Les géants tech comme Microsoft et IBM ont également développé des solutions d’agents IA. Evidemment, leurs approches diffèrent sensiblement de celle d’Oracle.

IBM, par exemple, a renforcé son offensive IA avec watsonx Orchestrate. Il s’agit d’une plateforme qui permet de créer, déployer et gérer des agents IA prêts à l’emploi pour automatiser des tâches d’entreprise et accélérer les workflows existants.

Ces solutions IBM s’intègrent à un large éventail d’applications métier. Ce qui offre aux équipes une grande polyvalence opérationnelle. Un atout dans les environnements de banque où la conformité, la sécurité et la connectivité inter‑systèmes sont essentielles.

Microsoft, de son côté, propose des outils basés sur son écosystème Azure et ses services comme Power Virtual Agents ou Copilot. Ces derniers permettent de construire des assistants personnalisés et des bots conversationnels intégrés aux plateformes existantes. Ils offrent une forte capacité d’interopérabilité au sein d’un parc applicatif hétérogène.

Quoi qu’il en soit, face à cette course aux agents IA, je me demande : les banques sauront-elles conjuguer innovation, efficacité et gouvernance éthique ?

