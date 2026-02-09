Le Google Pixel 10a arrive bientôt, ne ratez pas le coche !

Les amateurs de smartphones ont de quoi se réjouir, car Google a officiellement levé le voile sur son nouveau Pixel 10a.

Le nouveau Google Pixel 10a est le nouveau modèle milieu de gamme de la marque américaine. Après de nombreuses fuites et rumeurs, l’entreprise a confirmé quand les précommandes débuteront. Elle a également communiqué la date de commercialisation. Les fans peuvent donc déjà marquer ces dates sur leur calendrier.

De quoi a l’air ce nouveau Google Pixel 10a ?

Ce nouveau modèle reprend largement les lignes de son prédécesseur, le Pixel 9a, avec quelques ajustements notables. Le bloc photo arrière était longtemps protubérant sur la gamme Pixel. Mais cette fois, il devient parfaitement affleurant. Ceci nous donne alors un rendu plus uniforme et moderne.

Le cadre métallique et la surface arrière en plastique sont par ailleurs de mise. De leur côté, les bordures autour de l’écran du nouveau Google Pixel 10a restent similaires au modèle précédent. Le bouton de volume et le bouton d’alimentation conservent quant à eux leur position sur la tranche latérale. Puis, la face inférieure accueille haut-parleurs et microphones de manière symétrique.

Différentes couleurs pour satisfaire tout un chacun

En termes de coloris, Google mise en outre sur quatre teintes supposées : lavender, obsidian, berry et fog. La vidéo teaser diffusée montre un modèle bleu violacé qui correspond probablement au lavender. Si vous cherchez un smartphone pratique et esthétique, le nouveau Google Pixel 10a vous donne l’embarras du choix.

Quid de ses caractéristiques techniques ?

Les fuites et rumeurs convergent vers des caractéristiques proches du Google Pixel 9a, avec des améliorations. Ce modèle s’équiperait d’un processeur Tensor G4. Il s’associerait à 8 Go de RAM et un stockage interne de 128 ou 256 Go. L’écran OLED de 6,3 pouces afficherait une définition Full HD+ (1080 x 2424 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

La batterie resterait également généreuse, avec 5 100 mAh, compatible avec la charge rapide filaire et sans fil. Les amateurs de photo ne seront pas non plus dépaysés. De fait, le nouveau Google Pixel 10a se munit d’un double capteur arrière de 48 et 13 mégapixels. Puis, d’une caméra frontale de 13 mégapixels. Enfin, Google annonce sept années de mises à jour pour Android 16 et les correctifs de sécurité.

Combien coûtera le nouveau Google Pixel 10a et quand sort-il ?

Côté tarif, les dernières fuites évoquent un Pixel 10a à 549 euros pour 128 Go et 649 euros pour 256 Go. En ce qui concerne les précommandes, elles ouvriront le 18 février 2026, à 18h (heure de Paris). Vous pourrez réserver votre Pixel 10a directement sur le Google Store et chez les principaux distributeurs. La commercialisation effective aura ensuite lieu le 5 mars.

Somme toute, ce nouveau smartphone s’annonce comme une mise à jour cohérente et séduisante de la gamme A. Elle a tout pour séduire avec son design plus épuré, ses performances solides et son excellente autonomie. Pour ceux qui suivent la course aux smartphones milieu de gamme, c’est le moment de rester attentif. Le nouveau Google Pixel 10a pourrait bien faire figure de référence dès son lancement.

