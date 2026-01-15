Google Pixel 10a : une première image dévoile le smartphone très attendu

Les fuites n’attendent plus les annonces officielles. En ce début d’année, le Google Pixel 10a se dévoile bien plus tôt que prévu, laissant entrevoir les choix stratégiques de la marque pour son prochain smartphone abordable.

Google n’a pas encore pris la parole, mais Internet, lui, a déjà parlé. Alors que l’on pensait avoir un peu de temps avant de découvrir le prochain smartphone abordable de Google, le Pixel 10a s’est offert une sortie prématurée sur le web. Date de lancement, prix européens et première image… Le tableau est déjà bien rempli pour ce modèle très attendu.

Le Google Pixel 10a se dévoile avant l’heure

Selon le leaker MysteryLupin, Google prévoirait de lever le voile sur le Pixel 10a dès le 17 février 2026. Ce calendrier est étonnamment précoce pour la firme de Mountain View. Cette dernière qui semble vouloir s’imposer sur le segment du milieu de gamme avant l’arrivée des grosses annonces du printemps.

Google Pixel 10a may launch mid-February in 'Berry' color, leak claims.



Images: OnLeaks x Android Headline pic.twitter.com/rxZtZKyBot — Pixel UI by Google (@pixeluibygoogle) January 13, 2026

Côté tarifs, Google aurait visiblement retenu la leçon des générations précédentes. Le Pixel 10a en version 128 Go serait proposé autour de 500 euros, soit 50 euros de moins que le Pixel 9a lors de son lancement. La déclinaison 256 Go, quant à elle, grimperait à environ 600 euros. Ce positionnement plus compétitif pourrait jouer en faveur du constructeur face à une concurrence toujours plus féroce.

La première image du Pixel 10a a donc rapidement fait réagir la communauté tech. Surtout, pour les bordures d’écran particulièrement épaisses. En 2026, ce choix esthétique a de quoi surprendre, voire diviser. Google persiste dans sa volonté de différencier visuellement ses modèles abordables, quitte à assumer un design qui fleure bon la nostalgie.

À l’arrière, en revanche, aucune surprise. Le smartphone apparaît en coloris Obsidian (noir), avec un double capteur photo discrètement intégré au châssis. Il n’y a pas de visière photo imposante comme sur les modèles Pro. Le Pixel 10a reprend presque trait pour trait le design du Pixel 9a. Une continuité assumée, qui mise davantage sur la sobriété que sur l’effet wahou.

Retailer listings suggest the Google Pixel 10a could launch on Feb 17, 2026.



• 128 GB: ~€500

Colors: Obsidian, Berry, Lavender, Fog

• 256 GB: ~€600

Color: Obsidian



• Official cases: ~€20

Colors match phone lineup — Arsène Lupin (@MysteryLupin) January 13, 2026

Google tentera néanmoins de séduire avec une palette de couleurs variée : Obsidian, Berry, Lavender et Fog. Attention toutefois, la version 256 Go ne serait disponible qu’en noir, un détail qui pourrait freiner les amateurs de teintes plus originales.

En résumé, le Pixel 10a semble déjà afficher ses priorités : un prix plus doux, un lancement rapide et un design qui ne laissera personne indifférent.

