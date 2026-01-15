OnePlus : le CEO Pete Lau arrêté à Taiwan par les autorités ?

Le nom de OnePlus circule rarement dans les pages faits divers. Pourtant, le CEO de la marque adulée des technophiles se retrouve aujourd’hui mêlé à une affaire judiciaire à Taïwan. Et pour cause, une vaste opération de recrutement jugée illégale par les autorités locales.

OnePlus s’est construit une image de constructeur agile, proche de sa communauté et porté par des ingénieurs passionnés. Mais derrière cette façade soignée, une affaire judiciaire vient sérieusement ternir le tableau. Les autorités taïwanaises accusent l’entreprise, et plus précisément son CEO Pete Lau, d’avoir contourné les règles locales pour attirer des talents stratégiques vers la Chine continentale.

Un débauchage discret qui passe mal à Taipei

Selon le parquet de Shilin, OnePlus aurait recruté plus de 70 ingénieurs taïwanais en contournant les lois très strictes qui encadrent les relations entre Taïwan et la Chine continentale. Sur l’île, les entreprises chinoises ne peuvent ni opérer librement ni embaucher sans autorisation gouvernementale, un feu vert rarement accordé.

D’après l’accusation, OnePlus n’aurait pas simplement publié des offres d’emploi en ligne. L’entreprise aurait agi dans l’ombre, via des structures intermédiaires servant à masquer l’origine réelle des recrutements. Le fondeur chinois SMIC avait déjà été épinglé pour une méthode similaire. Et cela pour avoir utilisé une société écran basée aux Samoa afin de recruter discrètement des talents taïwanais.

C’est exactement ce type de montage qui serait aujourd’hui reproché à l’entourage de Pete Lau. Deux citoyens taïwanais soupçonnés d’avoir servi de relais locaux ont été inculpés. À Taïwan, ce genre de violation ne relève pas du simple droit du travail puisqu’elle touche directement à la sécurité nationale.

Une affaire aux lourdes conséquences pour OnePlus

Si Taïwan se montre aussi ferme, c’est parce que l’île concentre une expertise technologique unique au monde. Les ingénieurs formés chez TSMC et dans l’écosystème local sont comme des actifs stratégiques. Depuis 2020, on a ouvert plus de 100 enquêtes pour freiner ce que Taipei perçoit comme une fuite organisée des cerveaux vers la Chine.

Pour les utilisateurs, l’impact immédiat reste limité. OnePlus a publié un communiqué minimaliste affirmant que « les activités se poursuivent normalement ». Votre smartphone ne cessera donc pas de fonctionner du jour au lendemain. En revanche, pour l’image internationale de la marque, le coup est rude.

Par ailleurs, l’enjeu concerne la recherche et développement. Pete Lau joue un rôle central dans l’intégration entre OnePlus et Oppo. Notamment sur les projets de puces maison comme les processeurs MariSilicon. Si la justice taïwanaise restreint ses déplacements ou bloque certaines collaborations, toute une partie de la stratégie technologique du groupe pourrait ralentir.

Dans un contexte déjà tendu, les autorités taïwanaises ont alors renforcé leurs actions. L’an dernier, les autorités ont perquisitionné 34 sites liés à 11 entreprises chinoises. L’affaire OnePlus est donc un nouvel épisode d’une bataille technologique qui dépasse largement le monde des smartphones.

