Galaxy Z Trifold : Oppo a aussi des smartphones triple pli, mais c’est top secret

Pendant que Samsung teste ses smartphones triple pli et que Huawei multiplie les annonces, Oppo observe en silence. La marque chinoise possède pourtant des prototypes fonctionnels capables de se plier deux fois.

Zhou Yibao, responsable produit chez Oppo, a lui-même reconnu l’existence de smartphones « trifold » déjà opérationnels. Ce, lors un échange publié sur ce réseau social chinois Weibo. Plusieurs unités ont même déjà été fabriquées.

Cependant, ils ne sont pas prêts de voir les rayons des boutiques. Avec une touche d’ironie, Yibao a précisé que ces modèles « trifold » reposent dans le tiroir de son bureau.

Pourquoi laisser une telle prouesse dans le tiroir ?

Le fait que ces smartphones trifold ne soient pas destinés à la distribution importe peu. Après tout, c’est normal. La marque estime que le marché ne présente pas encore un volume suffisant pour absorber un appareil au tarif élevé. Comme l’a évoqué Android Authority et PhoneArena.

Voyez-vous, la fabrication d’un écran tri-plié associée à deux charnières fait rapidement grimper les coûts. Oppo questionne aussi l’intérêt réel pour l’usage quotidien, comparé aux modèles actuels comme le Find N5.

La présence de deux zones de pli multiplie également les contraintes mécaniques, un point encore travaillé en laboratoire. Cette prudence place Oppo à part face à Huawei, déjà présent avec les Mate XT et Mate XTs.

Elle rapproche en revanche la marque de Samsung, qui limite pour l’instant la diffusion de son Galaxy Z TriFold à quelques marchés ciblés. Oppo concentre ainsi ses efforts sur ses modèles pliés classiques.

La marque privilégie l’affinement des châssis et le travail logiciel, tandis que le triple pli demeure une démonstration de savoir-faire. Et puis, le plus intéressant c’est le fait qu’elle maîtrise la mécanique du double pliage, ainsi que la gestion de l’épaisseur.

