PC et smartphones : vers une explosion démentielle des prix en 2026 ?

Le marché du PC et des smartphones ne montre aucun signe d’amélioration. Il y a un mois déjà, IDC tablait sur une baisse des livraisons de PC de 2,5 % en 2026. Inutile de préciser que le constat n’était guère réjouissant.

Mais la dernière révision d’IDC assombrit encore le tableau. Le recul attendu se situe désormais entre 4,9 % et 8,9 %, accompagné d’une hausse des prix moyens de 4 à 8 %.

La principale explication tient à l’appétit grandissant des acteurs de l’IA pour la mémoire vive. Cette pression déséquilibre toute la chaîne de production.

PC et smartphones : les plus exposés par la hausse de prix

La situation se complique encore quand on croise plusieurs facteurs. La fin du support de Windows 10 pousse vers Windows 11, plus exigeant. Microsoft et les fabricants encouragent l’achat de machines compatibles. À cela s’ajoute la promotion intense des « AI PC », plus gourmands en mémoire.

Certains constructeurs envisagent des hausses de prix pouvant atteindre 20 % dès le second semestre. Les grands noms comme Lenovo, Dell ou HP disposent d’une force de frappe suffisante pour résister. Les assembleurs locaux, le marché du PC à monter soi-même et les petits fabricants apparaissent nettement plus exposés.

La tension touche aussi directement les PC orientés IA. Ces modèles réclament au minimum 16 Go de RAM, souvent 32 Go. Ces kits affichent des tarifs élevés et deviennent difficiles à obtenir.

Le marché des smartphones n’échappe pas à cette dynamique. Les modèles Android sont particulièrement concernés. La mémoire pèse lourd dans le coût d’un appareil, surtout en milieu de gamme. Les fabricants devront revoir leurs prix, leurs caractéristiques, ou combiner les deux.

IDC prévoit une contraction du marché mondial des smartphones comprise entre 2,9 % et 5,2 % en 2026. Du moins, selon les hypothèses. Les prix moyens progresseraient parallèlement de 3 à 8 %.

L’entrée de gamme encaissera le choc le plus fort, poussant les utilisateurs à garder leurs appareils plus longtemps. Aucun apaisement sur la RAM n’est attendu avant 2027.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.