Meilleur smartphone 2025 : Samsung détrôné par l’iPhone 17 ? Une 1ère depuis 10 ans !

Samsung pensait conserver son trône en 2025, mais l’iPhone 17 est venu bouleverser toutes les prévisions. Grâce à un lancement explosif, Apple s’apprête à reprendre la première place mondiale.

Vous auriez choisi un smartphone Samsung plutôt qu’un iPhone 17 ? Parce que selon les experts, la tendance 2025 ne laisse plus vraiment place au suspense. La marque à la pomme croquée s’apprête à repasser devant Samsung au classement mondial. Cela malgré un prix jugé toujours trop élevé par beaucoup. Détails !

Samsung face à l’iPhone 17 : le choc qui a retourné le marché

Le face-à-face Samsung iPhone 17 a tourné à l’avantage d’Apple dès septembre. Les estimations de Counterpoint Research confirment que ce dernier smartphone d’Apple s’est imposé comme un véritable phénomène, en particulier aux États-Unis et en Chine. De son côté, Samsung a bien profité du regain global du marché, mais sans la même intensité.

📱 L’iPhone 17 écrase la concurrence !



Porté par les modèles Pro, Apple passe devant Samsung et récupère la 1ère place mondiale 🥇

Malgré le flop du modèle Air, la firme vise le sommet jusqu'en 2029.



La cuvée 2025 vous a-t-elle convaincu ? 🤔



Domination.#iPhone17Pro #Apple… pic.twitter.com/DiQBIYb7bV — MaTech (@iMathTechs) November 26, 2025

Plusieurs éléments jouent pour l’iPhone 17. Déjà, le dollar faible booste les ventes internationales. En plus, les tensions entre Washington et Pékin se sont calmées. Les taxes menaçantes façon Trump ont aussi été évitées. Et surtout, une grande partie des utilisateurs ayant acheté un smartphone Samsung ou Apple durant le Covid cherchent aujourd’hui à renouveler leur appareil.

Ainsi, Apple pourrait vendre 10 % d’iPhone 17 de plus en 2025, contre seulement +4,6 % de croissance pour les smartphones Samsung. La conséquence est nette. Une part de marché est projetée à 19,4 %, ce qui est suffisant pour repasser numéro un.

Le marché de l’occasion soutient aussi cette bascule. 358 millions d’iPhone reconditionnés ont été revendus entre 2023 et mi-2025. Un vivier gigantesque de clients potentiels, y compris d’anciens utilisateurs Samsung prêts à franchir le pas vers l’iPhone 17.

Ce n’est que le début

Et le plus ironique dans l’histoire, c’est qu’Apple ne doit même pas sa victoire à l’IA. Du moins pas encore. Car malgré un démarrage lent dans ce domaine, Apple rebondit dès le printemps prochain avec Siri 2.0.

Il s’agit d’une évolution pensée pour relancer les ventes d’iPhone 17. Mais surtout pour motiver davantage de migrations depuis Android. Et devinez qui est le premier visé ? Les utilisateurs Samsung lassés d’attendre une révolution logicielle.

C’est d’ailleurs ici que tout bascule. Le duel entre Samsung et l’iPhone pourrait même encore s’intensifier. Pour cause, un iPhone 17e serait sur les rails pour les prochains mois. Et surtout, un iPhone pliant arriverait d’ici la fin 2025, un segment où Samsung règne encore, mais plus pour longtemps si l’effet nouveauté joue en faveur d’Apple.

Selon Counterpoint, la domination de l’iPhone 17 pourrait assurer à Apple la première place jusqu’à la fin de la décennie. Ce qui laisse Samsung dans une posture défensive. Une situation improbable il y a encore deux ans, mais aujourd’hui parfaitement crédible.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.