CES 2026 : le tableau de bord de votre auto remplacé par un projecteur ?

Au CES 2026, l’habitacle automobile continue encore et encore de se réinventer. Face à la multiplication des écrans, certains équipementiers explorent des alternatives plus discrètes. Aumovio, ex-Continental, par exemple, mise sur un projecteur lumineux sur le tableau de bord plutôt que sur le tout-digital.

La débauche d’écrans dans les voitures modernes commence à lasser, y compris chez les acteurs de l’industrie. Commandes tactiles omniprésentes, tableaux de bord surchargés, interfaces parfois peu lisibles en conduite… Le CES de Las Vegas est devenu le terrain d’expérimentation idéal pour proposer d’autres visions du cockpit. En 2026, Aumovio propose un projecteur qui affiche les informations directement sur le tableau de bord, sans écran apparent.

Aumovio esquisse une nouvelle vision de l’affichage à bord des voitures

Jusqu’à trois mini-projecteurs sont intégrés dans le plafonnier ou la console de toit et affichent du contenu visuel directement sur le tableau de bord. L’image s’étire sur toute la largeur de l’habitacle, et donne ainsi l’illusion d’un seul et même affichage continu.

Pour y parvenir, Aumovio s’appuie sur un logiciel capable d’assembler les différentes projections en une image homogène. La technologie repose sur des LED peu énergivores et s’active automatiquement à la tombée de la nuit.

Et bonne nouvelle pour les constructeurs, aucun matériau spécifique n’est requis pour le cockpit, même si les surfaces sombres (en particulier celles mêlant velours et microfibres) offrent un meilleur contraste.

L’intégration a également été pensée pour la production de masse, avec des projecteurs miniaturisés et discrets. Je vous rappelle que cette approche n’est pas totalement inédite. Puisque Mini propose déjà une version très embryonnaire de ce concept sur certains modèles électriques, avec un petit projecteur décoratif derrière l’écran central.

Ambiance immersive et enjeux de sécurité

Selon Pavel Prouza, responsable de l’expérience utilisateur chez Aumovio, ce dispositif pourrait « redéfinir l’expérience à bord ». La surface projetée peut afficher non seulement des motifs décoratifs, des ambiances lumineuses émotionnelles. Mais également des informations de conduite, des indications de navigation ou des alertes liées aux aides à la conduite.

Avec ce projet, Aumovio veut ainsi renforcer l’identité de marque tout en proposant un affichage plus intuitif. Toutefois, n’écarteons pas le fait que multiplier les effets visuels sur le tableau de bord pourrait vite devenir distrayant, surtout en conditions de conduite réelles.

Présentée dans un espace privé du CES, face au Convention Center de Las Vegas jusqu’au 9 janvier, la solution n’en est encore qu’au stade du concept. D’ailleurs, sur les visuels officiels dévoilés par Aumovio, des écrans physiques sont toujours bien présents dans l’habitacle.

À ce titre, je trouve que la proposition de BMW, dévoilée avec le concept Neue Klasse X, semble plus pragmatique que celle d’Aumovio. Son système de projection BMW Panoramic Vision affiche les informations sur toute la largeur du pare-brise via un affichage tête haute. Cela limite les mouvements du regard. Une autre vision du cockpit du futur, peut-être plus proche d’une adoption à grande échelle.

