WiFi 8 : l’internet du futur fait une première apparition au CES 2026

Le WiFi 7 commence à peine à s’installer dans les foyers. D’ailleurs, beaucoup utilisent encore le WiFi 6. Pourtant, des routeurs et des puces WiFi 8 ont déjà fait leur apparition au CES 2026.

Leur commercialisation pourrait débuter cette année, seulement deux ans après le lancement du WiFi 7. Pour ceux qui n’ont pas encore changé de box, ce ne serait donc pas plus mal d’attendre le WiFi 8.

Cette nouvelle intervient quelques mois après la première démonstration d’une connexion WiFi 8 par TP-Link en octobre. Il faut cependant noter que la norme officielle IEEE 802.11bn n’est pas encore validée.

La ratification n’est pas attendue avant 2028. Malgré cela, Asus prévoit déjà de lancer ses premiers routeurs cette année, basés sur une version provisoire de la spécification. Des mises à jour logicielles permettront ensuite d’aligner ces produits sur la version finale.

Le WiFi 8 en vaut la peine ?

Il est vrai que le WiFi 8 ne cherche pas à battre des records de vitesse. Il conserve des débits et une bande passante comparables au WiFi 7. En revanche, il offre une meilleure stabilité des connexions. Les échanges entre appareils gagnent en fluidité, tandis que la consommation d’énergie recule.

Les connexions restent solides même lorsque les utilisateurs bougent leurs appareils ou s’éloignent du routeur. Moins de coupures, moins d’images figées et de meilleures performances pour le streaming et les jeux en ligne figurent parmi les bénéfices attendus.

Si le calendrier du CES sert de référence, les premiers essais pourraient commencer avant la fin de l’année. Asus a déjà levé le voile sur un routeur concept WiFi 8 baptisé ROG NeoCore. Ce modèle tranche avec le routeur AI Spider de l’an dernier, couvert d’antennes.

Le nouveau prototype adopte une forme polyédrique qui rappelle un dé à vingt faces. Selon Asus, la version finale conservera les débits du WiFi 7 tout en réduisant la latence. Ce qui facilite le transfert de volumes de données plus importants avec moins de ralentissements.

Broadcom profite aussi du CES pour annoncer plusieurs composants WiFi 8, dont l’APU BCM4918 et deux radios bi-bandes, les BCM6714 et BCM6719. Ces éléments serviront de base aux futurs routeurs domestiques et aux passerelles des fournisseurs d’accès.

MediaTek suit la même trajectoire avec sa gamme Filogic 8000. Ces puces sont destinées aux appareils haut de gamme. Ce, depuis les points d’accès professionnels jusqu’aux smartphones, ordinateurs portables, téléviseurs et objets connectés. Les premiers équipements équipés de Filogic 8000 pourraient arriver avant la fin de l’année.

