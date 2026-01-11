Course aux puces IA : Ou en sont les puces Huawei Ascend ?

La gamme de processeurs Huawei Ascend équipe désormais 45 % des centres de données chinois. Cette expansion bouscule l’hégémonie de Nvidia Corporation malgré les sanctions internationales sévères. Les performances techniques actuelles redéfinissent les capacités souveraines de l’intelligence artificielle nationale.

Huawei Ascend à la conquête du marché chinois

Surtout connue pour ses smartphones, Huawei réalise un chiffre d’affaires de 15 milliards de dollars via sa gamme de processeurs cette année. Cette croissance annuelle de 30 % confirme d’ailleurs la mainmise de l’entreprise sur son territoire national. La firme chinoise équipe désormais 42 % des serveurs de calcul intensif en Chine.

Parallèlement, les autorités de Pékin soutiennent cette transition vers une infrastructure de calcul locale. Le géant de Shenzhen remplace les puces étrangères par ses propres circuits intégrés. Les investissements massifs dans la recherche stimulent le développement de nouvelles unités de calcul. Le marché intérieur absorbe toutefois la totalité de la production actuelle des usines partenaires.

Les entreprises de l’infonuagique comme Alibaba Cloud intègrent ces processeurs dans leurs fermes de serveurs. Cette stratégie réduit ainsi leur dépendance technologique vis-à-vis des fournisseurs américains sous embargo. L’adoption massive de ces composants modifie la dynamique de la souveraineté numérique chinoise.

Les performances brutes égalent désormais les standards mondiaux du secteur. La demande pour le traitement des données massives sature les capacités de livraison actuelles. Les analystes prévoient en outre une augmentation de la part de marché globale pour l’année prochaine. L’écosystème matériel gagne en maturité technique chaque trimestre. Le secteur financier chinois utilise ces accélérateurs pour sécuriser ses transactions complexes.

Que retenir des processeurs Huawei Ascend ?

Structure propriétaire Da Vinci optimisée pour le calcul neuronal et l’inférence massive. Modèles phares : Séries Ascend 910C et 950, conçues pour les centres de données et les supercalculateurs.

Séries Ascend 910C et 950, conçues pour les centres de données et les supercalculateurs. Puissance brute : Jusqu’à 2,5 Pétaflops pour les versions 2026, rivalisant avec les standards internationaux.

Jusqu’à 2,5 Pétaflops pour les versions 2026, rivalisant avec les standards internationaux. Fabrication : Gravure en 7 nm (et optimisation 5 nm) réalisée par le fondeur partenaire SMIC.

Gravure en 7 nm (et optimisation 5 nm) réalisée par le fondeur partenaire SMIC. Mémoire : Intégration de mémoire à large bande passante (HBM) atteignant 2 To/s sur les modèles Premium.

Intégration de mémoire à large bande passante (HBM) atteignant 2 To/s sur les modèles Premium. Connectivité : Technologie d’interconnexion propriétaire HCCS pour la mise en grappe de milliers de nœuds.

Technologie d’interconnexion propriétaire HCCS pour la mise en grappe de milliers de nœuds. Efficacité : Optimisation rigoureuse des cycles d’horloge pour compenser les limites matérielles imposées par les embargos.

Optimisation rigoureuse des cycles d’horloge pour compenser les limites matérielles imposées par les embargos. Usage : Déploiement massif dans les fermes de serveurs d’Alibaba Cloud et le secteur financier chinois.

Un écosystème logiciel propre à la marque pour ses clients

Le département du commerce maintient des limites sur les composants de pointe. La firme chinoise contourne toutefois ces obstacles par une optimisation matérielle rigoureuse. Huawei utilise des architectures hétérogènes pour compenser le manque de photolithographie extrême. L’administration américaine surveille de près les importations de matériel de fabrication.

Partenaire de Huawei, le fabricant SMIC produit néanmoins les puces malgré l’absence de machines de pointe. Les ingénieurs optimisent chaque cycle d’horloge pour gagner en efficacité brute. Cette résilience industrielle surprend les observateurs occidentaux du marché des semi-conducteurs.

Les sanctions limitent l’accès aux technologies de Deep Learning les plus récentes. Huawei développe cependant ses propres méthodes de compression de modèles pour ses clients. L’entreprise investit 3 milliards de dollars dans la conception de circuits spécifiques. Ces efforts visent une indépendance totale vis-à-vis des brevets américains.

Le gouvernement chinois subventionne la création de nouveaux centres de recherche et développement. Les chercheurs locaux publient également des travaux majeurs sur l’accélération matérielle de l’intelligence artificielle. Cette autonomie technique renforce finalement la position de force du constructeur.

La puce Huawei Ascend fait l’objet de brevet SAQP notamment pour des nœuds avancés proches du 2nm sans EUV

Gain de puissance constant face aux restrictions américaines

Le cadre de programmation MindSpore Framework supporte des modèles de mille milliards de paramètres. Les développeurs migrent depuis le cadre de travail PyTorch vers ces outils locaux. La compatibilité logicielle réduit le temps de déploiement des applications industrielles. L’interface de programmation unifie le développement sur divers types de matériel.

Biren Technology collabore avec Huawei pour harmoniser les bibliothèques de calcul. Cette alliance logicielle crée un standard national robuste pour les programmeurs. L’écosystème compte désormais 2 millions d’utilisateurs actifs sur sa plateforme.

L’architecture logicielle BIRENSUPA optimise le transfert des données entre les processeurs. Elle gère efficacement les ressources lors de l’entraînement de modèles complexes. Les entreprises de logiciels adaptent leurs codes pour exploiter cette puissance de calcul. La documentation technique facilite l’apprentissage pour les nouveaux ingénieurs en intelligence artificielle.

Le système d’exploitation maison assure une stabilité maximale lors des pics de charge. Chaque mise à jour améliore le rendement énergétique des centres de calcul. Cette infrastructure logicielle constitue le pilier de la stratégie globale. Pour aller plus loin, je vous invite à lire : 🔥Chine vs USA – comprendre la guerre des puces

La gamme Huawei Ascend 950 déclinée en 2 modèles

Le nouveau processeur Huawei Ascend 950 affiche une puissance de 2,5 Petaflops. La version Performance Release cible d’ailleurs les grands clusters de calcul. Le modèle Data Training équipe quant à lui les serveurs de proximité. Richard Yu annonce une efficacité énergétique record pour cette génération de puces.

Le coût de production unitaire baisse de 15 % grâce aux nouveaux procédés. Les clients réservent déjà la totalité du premier lot de fabrication. Cette puce rivalise ainsi directement avec les produits haut de gamme internationaux tels que les puces Nvidia H100 ou AMD MI300 Instinct.

La déclinaison PR utilise une mémoire à large bande passante de 2 Téraoctets par seconde. Le modèle DT privilégie toutefois la flexibilité pour les tâches d’inférence quotidiennes. Ces deux variantes couvrent l’ensemble des besoins des entreprises technologiques. Le prix de vente agressif de 8000 dollars attire désormais de nombreux acheteurs asiatiques.

Quoi qu’il en soit, les tests de performance placent ce circuit en tête des classements locaux. L’intégration de la technologie chiplet améliore également le rendement des plaquettes de silicium. Cette innovation marque enfin une étape majeure dans l’histoire de la gamme.

Huawei vise plus haut avec Ascend 960 et 970

Le calendrier prévoit la sortie de l’unité Ascend 960 pour la fin de l’année. Les ingénieurs travaillent sur la technologie de mise en boîtier 3D. Cette innovation augmente la bande passante de la mémoire vive de 40 %. L’architecture interne subit une refonte complète pour optimiser les calculs tensoriels.

Baidu Search teste déjà les premiers prototypes dans ses laboratoires de recherche. Les résultats préliminaires montrent un gain de vitesse de 20 % par rapport au modèle précédent. L’objectif consiste à dépasser les performances des leaders mondiaux actuels.

La génération Ascend 970 visera la gravure sous la barre des 5 nanomètres. Ce projet ambitieux mobilise des ressources humaines et financières sans précédent. Le groupe prévoit un investissement supplémentaire de 5 milliards de dollars pour ce développement.

La feuille de route inclut des versions spécifiques pour l’automobile autonome. Chaque étape du processus de création reste sous contrôle national strict. Les partenaires industriels préparent leurs chaînes de montage pour ces futurs composants. Cette vision à long terme rassure les investisseurs sur la pérennité de l’offre.

Production locale et limites technologiques des fonderies chinoises

La gravure en 7 nanomètres constitue la limite actuelle des usines nationales. Les rendements de production stagnent sous la barre des 50 %. La dépendance envers les outils de métrologie étrangers freine les progrès techniques. ASML Holding ne livre plus ses machines les plus sophistiquées en Chine. Les ingénieurs locaux adaptent donc les anciens équipements pour produire des puces modernes.

Cette méthode de fabrication nécessite des cycles de production plus longs et coûteux. La capacité totale de production peine à satisfaire la demande exponentielle. Le gouvernement chinois investit massivement dans la fabrication locale de machines de photolithographie. Ces projets de recherche visent à briser le monopole technologique occidental.

Les fonderies augmentent leurs tarifs pour financer ces nouvelles installations de pointe. Le coût final des processeurs reflète ces investissements colossaux dans l’outil industriel. La qualité des plaquettes de silicium s’améliore toutefois de mois en mois. Les experts estiment qu’un palier technologique majeur sera franchi d’ici deux ans. La persévérance des acteurs locaux transforme le paysage industriel mondial.

Atlas et super-clusters : la réponse aux contraintes de gravure

La solution de grappe Atlas 900 interconnecte des milliers de nœuds de calcul. Cette architecture pallie la puissance individuelle moindre des puces unitaires. Le réseau de communication interne assure un débit de 300 Gigaoctets par seconde.

Tencent Holdings utilise ces clusters pour ses services de messagerie et de jeux. L’assemblage de plusieurs processeurs crée une puissance de calcul virtuelle immense. Cette approche modulaire facilite l’extension des capacités des centres de données. Le système gère intelligemment la répartition des charges de travail complexes.

Le super-calculateur atteint une performance globale de 1 Exaflops en précision simple. Cette puissance aide à la simulation climatique et à la recherche médicale. Les contraintes de gravure disparaissent derrière une optimisation logicielle et matérielle collective.

La capacité industrielle chinoise démontre sa force par cette ingénierie de système. Chaque module Atlas consomme moins d’énergie que les solutions de la génération précédente. L’architecture facilite la maintenance et le remplacement des composants défectueux. Cette réponse technologique assure la compétitivité de Huawei sur le marché mondial.

