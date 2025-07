Tencent : tout savoir sur le géants chinois et ses activités

Tencent est l’une des plus grandes entreprises chinoises qui travaillent dans le domaine du numérique à côté d’Alibaba et Baidu. Nombreux sont les services offerts par cette firme, et ce, dans divers domaines. Le présent dossier va creuser notamment sur ce qu’est Tencent et ses principales activités.

Tencent est un concurrent de taille pour le GAFAM du fait qu’il offre à peu près les mêmes produits numériques. Actuellement, il ne cesse de conquérir de nouveaux territoires pour étendre ses activités au-delà de la Chine et même de l’Asie. Toutefois, bon nombre d’entreprises n’ont pas eu le privilège d’en savoir plus sur les principaux services de l’entreprise. C’est justement dans cette optique qu’on a établi ce dossier.

Qu’est-ce que Tencent ?

Tencent Holdings ou tout simplement Tencent, est une grande firme chinoise qui est plutôt restée dans l’ombre. En effet, l’entreprise a été fondée en 1998 et dont la base est à Shenzhen, en Chine. Elle se focalise notamment dans le développement du numérique.

A part les services de messagerie instantanée, la firme déploie également ses compétences dans divers autres domaines tels que la santé et le divertissement. Récemment, Tencent a connu une avancée majeure dans le domaine du cloud et de l’intelligence artificielle.

Tencent intervient dans divers domaines tels que les médias sociaux, le streaming, le service cloud ou les jeux vidéo. En effet, Tencent QQ est un service de messagerie instantanée qui a été créée en février 1999 en Chine. Quant à WeChat, il s’agit d’une application de messagerie mobile.

En outre, la société investit dans plusieurs entreprises de technologie. C’est, par exemple, l’actionnaire majoritaire dans Riot Games, le développeur de League of Legends depuis février 2011. Tencent n’est cependant qu’actionnaire minoritaire chez Epic Games, la société qui a développé les célèbres jeux interactifs tels que Fortnite et Infinity Blade.

Tencent offre aussi des services de paiement électronique comme Weixin Pay ou Credit Card Repayment. Cependant, la société est aussi présente dans le domaine du Big Data. Pour la suite, on va se focaliser sur comment Tencent intervient dans ces trois secteurs.

Tencent et le Big Data

Dans le domaine du Big Data, Tencent dispose de plusieurs services de cloud computing. D’abord, il y a l’Elatsic MapReduce ou EMR, ajouté de l’ElasticSearch Service ou ES. Récemment, la société a déployé Tencent Big Data Tiangong, une plateforme d’intelligence de 4ème génération.

Tencent Elastic Mapreduce ou EMR

Tencent Elastic MapReduce est un service de cloud computing dédié aux entreprises. Il intègre le cloud computing et les technologies open source communautaires à l’instar de Hadoop, Spark, etc. Le service EMR permet de créer un cluster Hadoop sécurisé.

Elastic MapReduce accède à un large éventail de composants Big Data open source. Ces composants peuvent être mis en correspondance ou mélangés, en fonction des besoins de l’utilisateur lors de la création des clusters. Par ailleurs, la conservation des paramètres de création est aussi possible. Ce qui est utile pour recréer des clusters à volonté.

Par ailleurs, le cluster Hadoop ainsi créé est entièrement sécurisé, que ce soit dans une console Web ou par le biais des API. En plus, on peut séparer les nœuds de stockage et de calcul dans les clusters et le stockage de données basé sur COS peut accueillir des petaoctets de données.

EMR est également assorti de service de protection du réseau, de détection des intrusions. Il dispose d’un mécanisme de récupération d’urgence en cas de panne du nœud principal.

L’Elasticsearch Service ou ES

L’Elasticsearch Service est entièrement compatible avec l’architecture ELK. De ce fait, il est plus utilisé pour la navigation de recherche sur les sites Web. ES permet également de surveiller le journal de service ainsi que l’analyse du parcours de navigation dans divers secteurs (jeux, finance, etc.).

En outre, on peut agréger et transférer les journaux d’autres produits vers le cluster ES à l’aide d’outils de collecte et de transfert comme Logstash et Beats. Avec l’ES, on peut aussi effectuer des recherches en texte intégral, des requêtes structurées et on peut analyser des données. Avec l’API RESTful, il est possible de créer des services de recherche personnalisés.

Mais encore, le service dispose d’un large éventail d’options de spécifications de nœud. Ce qui permet de choisir les modèles à adopter selon le volume de données ou de requêtes et ainsi de personnaliser la capacité de stockage des nœuds. Ce qui permet d’augmenter la capacité de stockage en fonction du besoin de l’entreprise.

Tencent Big Data Tiangong

A part ERM et ES, Tencent a aussi déployé d’une nouvelle plateforme Big Data baptisée Tiangong. Son lancement officiel a été effectué le 18 avril 2021. Tencent mise sur une plateforme d’intelligence de quatrième génération. Elle utilise ainsi des méthodes sécurisées pour connecter et collecter des données. Un moteur de traitement unifié permet d’exploiter plus efficacement ces données issues des recherches.

De surcroît, Tencent Big Data Tiangong utilise également des méthodes intelligentes pour mener à bien un traitement de données en circuit fermé. Ce qui permet d’instaurer des bases solides pour numériser et convertir les données de manière intelligente. Tencent se veut de proposer aux développeurs, aux entreprises et même aux gouvernements une mise à niveau facile avec cette nouvelle plateforme.

Dans le domaine de l’intelligence artificielle (AI)

Comme Tencent ambitionne de devenir « l’entreprise Internet la plus respectée », elle mise gros sur l’intelligence artificielle. « L’IA en tout » figure parmi les slogans de la firme. Ainsi, WeChat compte aujourd’hui 1 milliard d’utilisateurs.

A part cela, Tencent étend ses activités dans le secteur des assistants numériques, du sport, des jeux ; bref, tout ce qui se base sur l’IA. L’entreprise participe aux diffusions en direct et investit même dans les voitures intelligentes.

Les technologies utilisées dans le domaine de l’IA

Tencent utilise l’IA en effectuant des recherches sur l’apprentissage automatique, la vision par ordinateur, la reconnaissance vocale ainsi que le langage naturel.

Les recherches sur l’apprentissage automatique a pour but de distribuer l’informatique à grande échelle, d’offrir l’apprentissage supervisé ou non, et l’apprentissage par renforcement. Les recherches sur la vision par ordinateur comprennent le montage, l’analyse et la compréhension, la détection, la reconnaissance et le suivi d’objets. Elles englobent aussi la cartographie et la vision 3D.

Ensuite, les recherches sur la reconnaissance vocale visent à l’amélioration de la parole, la modélisation acoustique et aussi la synthèse vocale. Enfin, en ce qui concerne les recherches sur le langage naturel, celles-ci englobent l’analyse sémantique, le raisonnement des reconnaissances, et même la traduction automatique.

Dans quel but Tencent utilise l’IA ?

Toutes ces recherches, Tencent les utilisent à des fins diverses. Le principal objectif étant d’améliorer l’expérience utilisateur tout en promouvant les entreprises partenaires. Tencent utilise ainsi l’IA dans les jeux vidéo pour que les mondes virtuels puissent offrir une meilleure expérience aux joueurs.

En outre, l’IA de contenu vise à créer des recommandations personnalisées. Et si Tencent utilise l’IA pour les médias sociaux, c’est qu’il veut offrir des interactions plus naturelles et donc plus divertissantes pour les utilisateurs. Dans le secteur de l’industrie, l’IA est présente dans le but d’améliorer la capacité productive des entreprises. Cependant, Tencent utilise aussi l’IA dans le domaine de l’agriculture, de la fabrication et le dans le domaine médical.

Les activités de Tencent dans le domaine du Data Center

Tencent dispose de son propre service cloud privé : le Tencent Cloud. L’entreprise est actuellement qualifiée de géant d’Internet en Chine, et en Asie. C’est à partir de ce service que Tencent permet à ses utilisateurs de bénéficier des services de messagerie instantanée QQ et WeChat. Tencent Cloud est de plus en plus répandu bien qu’il ne figure pas encore dans notre top des meilleurs services cloud.

Les zones de couverture de Tencent

Aujourd’hui, elle compte 69 zones de disponibilité en Chine réparties dans le monde entier. En 2021, la firme a ouvert plusieurs Data Center en Asie dont un à Jakarta, un à Bangkok, un autre à Hong Kong et un dernier à Tokyo. La société a également ouvert un nouveau centre de données à Francfort, en Allemagne.

L’ajout récent du centre de données en Amérique Latine agrandit le réseau de Tencent. La société est aujourd’hui présente dans 27 régions. En dehors de ces centres de données, Tencent a aussi mis en place de nouvelles zones de disponibilité en Asie et en Europe. Ce qui fait de Tencent Cloud le service de stockage de données en nuage de plus en plus

Ce que vous pouvez faire avec Tencent Cloud

Tencent Cloud offre divers produits, le stockage de données et la sécurité entre autres. Le stockage de données chez Tencent est évolutif, c’est-à-dire que l’utilisateur peut augmenter la capacité de stockage selon ses besoins. Le service dispose de plusieurs nœuds constituant un réseau de diffusion de contenu.

Tencent dispose également d’un cloud privé virtuel et permet de distribuer le trafic en vue d’équilibrer la charge dans le cloud. En plus de cela, en termes de bases de données, le service prend en charge différentes bases de données relationnelles dont MySQL, SQLServer ou TDSQL.

Et pour clore le dossier, il importe de noter que Tencent Cloud est l’une des services sécurisés en la matière. Il accède à une détection et une protection complète des données. Les utilisateurs du service sont aussi protégés contre les attaques DDoS, en plus du filtrage des messages et de l’anti-spam.

Comment Tencent se positionne face à d’autres géants tech ?

Tencent adopte une stratégie multifacette pour se positionner face à d’autres géants de la tech comme Alibaba, Google et Meta. D’une part, Tencent tire parti de sa plateforme WeChat, qui intègre des fonctionnalités de messagerie, de paiement et de réseaux sociaux. Ce qui permet de créer un écosystème numérique robuste qui captive des millions d’utilisateurs. Ainsi, Tencent peut non seulement générer des revenus grâce à la publicité et aux services financiers, mais également fidéliser sa clientèle.

D’autre part, Tencent investit massivement dans des secteurs clés tels que les jeux vidéo, où il domine le marché mondial. Ceci, grâce à des acquisitions stratégiques et à des partenariats avec des studios renommés. En outre, l’entreprise explore des technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle et la blockchain, pour rester compétitive.

Contrairement à d’autres géants tech qui se concentrent sur des marchés spécifiques, Tencent mise sur la diversification, en s’impliquant dans des secteurs tels que la musique, le divertissement et même l’éducation en ligne. Cette approche lui permet non seulement de rivaliser avec des entreprises comme Alibaba sur le commerce électronique. Parallèlement, la firme est aussi en mesure d’établir une présence mondiale tout en naviguant dans le paysage réglementaire complexe de la Chine.

FAQ

Qu’est-ce que Tencent ? Tencent Holdings est une entreprise technologique chinoise majeure, fondée en 1998 et basée à Shenzhen. Elle est l’une des plus grandes entreprises numériques au monde, offrant une vaste gamme de services dans des domaines variés comme la messagerie instantanée, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, le divertissement, le cloud computing, l’intelligence artificielle et les services financiers. Tencent est-elle une entreprise mondiale ou principalement chinoise ? Bien que fondée en Chine et y étant dominante, Tencent a une stratégie d’expansion mondiale. Elle a des investissements significatifs dans des entreprises technologiques à travers le monde et étend la portée de ses services cloud et de jeux vidéo au-delà de l’Asie, avec des centres de données et des partenariats internationaux.

Quelle est l’importance de WeChat pour Tencent ? WeChat est une application super-app cruciale pour Tencent. Elle intègre la messagerie, les paiements, les réseaux sociaux, les services de mini-programmes, et bien plus encore, créant un écosystème numérique robuste. WeChat compte aujourd’hui environ 1,4 milliard d’utilisateurs actifs mensuels, ce qui en fait un pilier de l’activité et de la stratégie de Tencent.



