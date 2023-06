AMD lance une puce IA pour Data Center : peut-elle défier Intel et Nvidia ?

AMD fait une entrée audacieuse dans la production de puces pour Data Center. Peut-elle surpasser les habitués du secteur, à savoir Intel et Nvidia, pour conquérir le marché ? Découvrez comment AMD compte défier les attentes avec cette nouvelle puce révolutionnaire.

La puce conçue spécifiquement pour les centres de données promet des performances optimisées. De plus, il affiche une efficacité supérieure dans le traitement des charges de travail complexes. Alors que les avancées technologiques continuent de façonner notre avenir numérique, AMD cherche à capitaliser sur cette opportunité en proposant une alternative solide aux solutions existantes.

Lors de son allocution inaugurale, Lisa Su, à la tête d’AMD en tant que présidente et directrice générale, a dévoilé le propulseur Instinct MI300X. Cette nouvelle création vise à superviser les opérations de l’intelligence artificielle inventive.

Lors de son discours, Lisa Su a souligné que les utilisateurs ne se limitaient plus à la version originale du produit, le MI300A. Au cours de sa présentation lors du CES 2023, elle avait présenté le MI300. Ce dernier, étant le « tout premier GPU et CPU intégrés au monde pour les infrastructures de données ».

Comme Nvidia NVDA avec une augmentation de 2,11 %, AMD a profité de l’enthousiasme suscité par l’innovation de l’IA. Cela s’est largement répandu grâce à la renommée de Microsoft Corp. En outre, Su a exposé la plateforme AMD Infinity Architecture, qui utilise huit MI300X pour réaliser l’inférence et l’enseignement de l’intelligence artificielle imaginative.

D’après les déclarations d’AMD, les CPU munis de 128 unités de traitement par emplacements se distinguent grâce à leur meilleure consommation d’énergie. Cela conduit à une diminution du nombre de serveurs nécessaires. Lors de sa présentation, Lisa Su a indiqué que cette puce offre une amélioration de 1,8 fois des performances par watt par rapport au processeur Xeon platinum de quatrième génération d’Intel Corp.

Après un début de présentation solide, les actions d’AMD ont connu une baisse d’environ 3 % à la clôture du discours. Ils ont terminé ainsi la séance régulière avec une diminution de 3,6 % à 124,53 $. En revanche, l’indice SOX (PHLX Semiconductor Index) a enregistré une hausse de 1,2 %. Par ailleurs, le S&P 500 a augmenté de 0,7 % et le Nasdaq Composite Index a affiché une croissance de 0,8 % mardi.

Quant à Nvidia, ses actions ont clôturé la journée en affichant une hausse de 3,9 % à 410,22 dollars. Ce résultat devra propulser Nvidia au premier rang des fabricants de puces spécialisées avec une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.

