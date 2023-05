Nvidia dévoile un outil pour garder les IA sous contrôle

Si l’IA générative apporte son lot d’avantages, la technologie présente également des risques majeurs. La confiance et la sécurité sont notamment au cœur des préoccupations. Raison pour laquelle Nvidia a développé NeMo Guardrails, un outil open source conçu pour améliorer les performances et la sécurité des applications d’IA.

L’IA surprend tous les jours par son évolution constante. Les possibilités infinies des outils d’IA générative comme ChatGPT sont juste stupéfiantes. Les outils d’IA permettent entre autres de rationaliser les tâches, ceci, au-delà des nombreuses autres capacités de la technologie. Cependant, malgré tous ces points positifs, l’intelligence artificielle présente des risques majeurs pour l’utilisateur, notamment au niveau de la confiance et de la sécurité.

NeMo Guardrails, the new toolkit for easily developing trustworthy LLM-based conversational applications.



It works with all #LLMs and natively supports @LangChainAI, adding a layer of safety, security, and topical guardrails to existing applications. ➡️ https://t.co/CBHbTkcDUU pic.twitter.com/irYFmlHKdM