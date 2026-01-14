MiniMax réussit son entrée en Bourse avec 619 M$ levés à Hong Kong

La jeune pousse chinoise MiniMax Group fait une entrée remarquée sur la place financière de Hong Kong. Spécialisée dans l’IA, l’entreprise annonce avoir réuni 4,82 milliards de dollars hongkongais lors de son introduction en Bourse.

C’est-à-dire environ 618,6 millions de dollars américains. Le prix de chaque action a été fixé à 165 dollars HK. Un niveau situé au sommet de la fourchette initialement annoncée. Et pourtant, son IPO n’a été lancée officiellement que le 31 décembre.

Une entrée réussi

Pour ceux qui ne le savent pas, MiniMax a été fondée début 2022 par Yan Junjie, ancien cadre de SenseTime. L’entreprise développe des modèles d’IA multimodaux capables de générer texte, audio, images, vidéo et musique.

Dans le cadre de son entrée en Bourse, MiniMax a placé 29,2 millions de titres, alors que la proposition initiale portait sur environ 25,4 millions d’actions. Ce qui traduit un intérêt marqué des investisseurs dès la phase de souscription.

Et juste pour info, la société fait partie des premiers développeurs chinois de grands modèles de langage à tenter une cotation publique. Son arrivée s’inscrit dans une vague d’introductions liées à l’IA et aux semi-conducteurs sur la place hongkongaise.

Voyez-vous, depuis plusieurs semaines, les entreprises chinoises multiplient les cotations à Hong Kong. Leurs titres se maintiennent au-dessus du prix d’offre dès les premiers échanges. Cette dynamique accompagne la volonté de Pékin de renforcer les technologies nationales face aux restrictions américaines qui touchent le secteur.

MiniMax bénéficie aussi du soutien de grands acteurs financiers internationaux. La société mentionne l’Abu Dhabi Investment Authority et Mirae Asset Securities parmi ses investisseurs. Ces participations renforcent la crédibilité de son projet sur les marchés.

Quoi qu’il en soit, vous comprenez donc que cette opération intervient dans une période très active pour la Bourse de Hong Kong. D’ailleurs, ai-je omis de vous dire qu’en 2025, celle-ci a connu son exercice le plus actif depuis 2021. Selon les données compilées par LSEG, 114 nouvelles introductions ont permis de lever 36,5 milliards de dollars sur l’année.

