Aliens en approche ? Plus de 100 signaux mystérieux détectés par les scientifiques

Qui dit que les extraterrestres n’existent pas ? En effet, les scientifiques ont pu isoler une centaine de signaux radio pouvant indiquer la présence d’aliens. Il semble de plus en plus probable que nous ne soyons pas seuls dans l’espace.

Depuis 1999, le projet SETI@home a mobilisé des millions de volontaires. Le principe ? Installer un logiciel sur son ordinateur pour analyser des signaux radio provenant de l’espace. Ce travail collaboratif a permis de traiter plus de 12 milliards de signaux en 21 ans. Oui, c’est énorme. Le plus intéressant ? Parmi eux, cent se démarquent et pourraient bien bousculer notre vision du cosmos.

Aliens détectés ? Les signaux intriguent les scientifique

L’idée derrière SETI@home était ambitieuse. Chaque ordinateur volontaire traitait une petite portion de données normalement réservée aux supercalculateurs. Le logiciel utilisait des transformées de Fourier pour décortiquer les fréquences des signaux radio, tout en prenant en compte l’effet Doppler.

Les signaux sont pour détecter les variations suspectes pouvant trahir une source de présence d’aliens. Rapidement, le projet a dépassé les prévisions. Parce qu’un million de volontaires ont rejoint l’aventure. Loin des 50 000 initialement espérés. Une véritable armée numérique à l’affût du moindre signal étrange.

Au départ, le projet a accumulé 12 millions de signaux potentiels. Trop pour être exploités facilement. Les scientifiques ont dû éliminer le bruit et les interférences avec l’aide d’un supercalculateur en Allemagne.

Ensuite, ils ont affiné les données pour éviter les doublons provenant du même endroit ou de la même fréquence. Ce tri drastique a réduit la masse de signaux à environ un million. Enfin, une évaluation humaine a permis de retenir les 100 candidats les plus prometteurs.

Un progrès technique, c’est sûr

Ces signaux sont maintenant étudiés de près, chacun pouvant révéler des indices sur une intelligence extraterrestre.

Même si ces découvertes ne conduisent à rien, elles représentent un progrès technique notable. Comme le souligne David Anderson, cofondateur de SETI@home, « si un signal d’une certaine puissance existait, nous l’aurions détecté ».

Les travaux sont publiés dans The Astronomical Journal, et les chercheurs s’attendent à ce que l’analyse continue. Chaque signal garde son mystère. Mais l’important est ailleurs. La sensibilité de détection a franchi un seuil inédit. Et si quelque part, dans le silence cosmique, un signal nous attend, nous avons désormais les moyens de le reconnaître.

Pendant plus de deux décennies, les ordinateurs personnels ont transformé l’astronomie. Chaque signal analysé rapprochait un peu plus l’humanité du ciel. Les 100 signaux retenus ne sont peut-être qu’un début pour la compréhension de la présence d’aliens. Car le cosmos, lui, continue de parler.

