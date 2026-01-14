Votre téléphone vous espionne ? Voici comment vérifier rapidement

Vous avez déjà eu cette sensation étrange ? Vous parlez d’un objet, et quelques heures plus tard, votre smartphone vous le propose en publicité. Coïncidence ? Pas forcément. Il se peut que votre téléphone vous espionne sans que vous le sachiez. Heureusement, il est possible de vérifier si c’est le cas.

Un téléphone qui espionne nos faits et gestes, ce n’est pas rassurant, n’est-ce pas ? Surtout quand on pense au flot constant de données que nous produisons et à tout ce que nous consultons en ligne. S’inquiéter n’est évidemment pas de la paranoïa, mais une façon de savoir quand agir. Voici donc toutes les méthodes pour découvrir si votre smartphone vous écoute à votre insu.

Un téléphone qui espionne : la faute à qui ?

Avant d’aborder les méthodes pour vérifier si votre téléphone vous écoute, il est important de comprendre comment cela peut arriver.

Sachez que votre téléphone n’est pas un espion permanent. Pourtant, il est parfois à l’affût. Les assistants vocaux comme Siri, Google Assistant ou Alexa restent en veille, guettant leur mot-clé pour s’activer.

Officiellement, aucun fichier audio n’est transféré avant ce déclenchement. Mais des erreurs existent. Votre conversation normale peut être prise pour un mot-clé, et voilà, un enregistrement accidentel est envoyé.

Les applications posent aussi problème. Si vous accordez l’accès au microphone, elles l’utilisent pour les appels vidéo ou les enregistreurs vocaux. Pourtant, certaines dépassent les bornes. Elles enregistrent en arrière-plan sans justification claire. Dans ce cas, vos discussions privées deviennent une mine d’or pour le ciblage publicitaire.

Le test pour savoir si votre téléphone vous écoute

Le test pour connaître si votre téléphone vous espionne est simple mais demande de la rigueur. D’abord, choisissez un sujet complètement aléatoire et sans lien avec vos centres d’intérêt habituels. Par exemple, « rubans pour machine à écrire vintage » ou « accordéon violet ». L’idée est de créer un sujet que vos données habituelles ne peuvent pas expliquer.

Ensuite, parlez-en à voix haute près de votre téléphone, plusieurs fois par jour, pendant trois à cinq jours. Laissez l’écran éteint, mais gardez l’activation vocale active. N’interagissez surtout pas en ligne avec ce sujet. Une simple recherche pourrait fausser le test et rendre vos efforts inutiles.

Enfin, observez les publicités qui apparaissent. Sur Google, les réseaux sociaux ou toute application affichant de la publicité, surveillez l’apparition d’annonces liées à votre sujet choisi. Si elles apparaissent alors que vous n’avez rien recherché en ligne, il y a de fortes chances que votre micro ait capté vos conversations.

Même si ce test n’est pas scientifique à 100 %, il donne un indice fiable. Alors, comment limiter le risque ? Commencez par désactiver les assistants vocaux inutilisés. Vérifiez les autorisations des applications. Puis révoquez l’accès au microphone pour celles qui n’en ont pas besoin.

Sur iPhone et Android, un petit indicateur (point orange ou vert) apparaît quand le micro est actif. S’il s’allume sans raison, c’est le moment de fouiller les applications en cours. Désactivez aussi la personnalisation des annonces dans vos paramètres Google et Apple. Cela ne supprime pas totalement le suivi, mais réduit considérablement la quantité de données que votre téléphone collecte hors ligne.

