Vous pouvez maintenant réserver un hôtel sur la Lune ! Pour la modique somme de…

Réserver une chambre avec vue sur la Terre n’est plus une blague de dîner mondain. Une jeune startup américaine propose déjà aux plus audacieux et fortunés de poser un acompte pour passer quelques nuits dans un hôtel sur la Lune.

Vous pouvez à présent réserver un hôtel sur la Lune. Oui, vraiment. Il s’agit d’un projet porté par la jeune startup américaine GRU Space. Ainsi, ils pensent construire les premiers habitats lunaires jusqu’à un hôtel digne de ce nom, inspiré du Palais des Beaux-Arts de San Francisco. Le tout, à l’horizon 2032.

Pour les plus pressés (et surtout les plus fortunés), l’aventure peut même commencer dès maintenant. GRU Space invite les personnes intéressées à verser un acompte compris entre 250 000 et 1 million de dollars. En échange, elles pourraient participer à l’une des toutes premières missions lunaires commerciales de l’entreprise d’ici six ans.

Fin 2024, GRU Space ne comptait alors qu’un seul employé à temps plein. C’est son fondateur Skyler Chan. Fraîchement diplômé de l’Université de Californie à Berkeley, le jeune ingénieur venait à peine de terminer ses études en génie électrique et informatique. J’avoue que ce n’est pas exactement le profil que j’imagine pour bâtir un hôtel sur la Lune.

Et pourtant, Chan est loin d’être un rêveur naïf. Durant son cursus, il a travaillé chez Tesla sur des logiciels automobiles et participé à la conception d’une imprimante 3D financée par la NASA, envoyée dans l’espace. Surtout, il s’est demandé « à qui s’adressent réellement toutes ces technologies développées pour retourner sur la Lune ? ».

Selon lui, le secteur repose aujourd’hui sur les agences gouvernementales et les entreprises soutenues par des milliardaires. Il manquait donc un troisième acteur évident, le client ou celui qui paie pour vivre l’expérience. « Il nous fallait un troisième pilier : le tourisme spatial », explique-t-il. Et pourquoi pas un hôtel sur la Lune, tant qu’à faire.

Pourquoi dormir sur la Lune plutôt que dans un vaisseau ?

GRU Space ne compte pas construire un hôtel lunaire du jour au lendemain. La feuille de route est progressive. Une première mission est prévue en 2029, avec une charge utile de 10 kg embarquée sur un atterrisseur lunaire commercial. Cela va démontrer la capacité à déployer des structures gonflables et à transformer le sol lunaire en briques grâce à des géopolymères.

Une seconde mission testera une structure plus imposante, installée dans une fosse lunaire et ce n’est qu’ensuite que viendra le premier hôtel, en 2032. Ce sera une structure gonflable capable d’accueillir jusqu’à quatre personnes simultanément. La version suivante, plus ambitieuse, serait construite en briques lunaires et s’inspirerait directement de l’architecture du Palais des Beaux-Arts.

Vous vous demandez aussi pourquoi un hôtel, alors que les touristes arriveront probablement à bord du Starship de SpaceX, déjà équipé pour la survie ? La réponse de Chan est que SpaceX, dit-il, construit le « FedEx » qui permet d’arriver sur la Lune. Mais une destination digne d’être vécue reste à inventer.

Pour lui, le véritable défi de l’exploration lunaire et martienne n’est pas le transport, mais l’habitat. On ne bâtit pas une civilisation en dormant indéfiniment dans le premier vaisseau arrivé. Sur la Lune ou Mars, il faut des lieux (comme un hôtel) où vivre, travailler et, manifestement, passer la nuit.

