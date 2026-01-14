Trouver un travail avec ChatGPT ? OpenAI lance un outil pour ça

OpenAI expérimente une fonctionnalité sur ChatGPT pour aider les utilisateurs à trouver du travail. Formations, montée en compétences, aide au recrutement ou à la reconversion… le chatbot pourrait bientôt devenir un véritable assistant professionnel.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

Ainsi, ChatGPT va devenir votre copilote de carrière. OpenAI essaye actuellement une nouvelle fonctionnalité baptisée « Emplois » pour vous accompagner dans le développement de votre carrière. L’objectif est de vous aider à mieux vous orienter professionnellement, à monter en compétences. Et, pourquoi pas, à changer de voie. L’information ne vient pas d’une annonce officielle, mais d’indices repérés dans l’application web du chatbot.

Un tableau de bord Emplois en préparation pour ChatGPT

C’est Tibor Blaho, observateur attentif des évolutions d’OpenAI, qui a repéré des changements suggérant l’arrivée d’un espace dédié à l’emploi. Selon lui, ce futur tableau de bord « Emplois » fonctionnerait comme d’autres hubs déjà intégrés à ChatGPT. Notamment, celui récemment lancé autour de la santé, connecté à Apple HealthKit, MyFitnessPal ou encore Peloton.

Cet outil pourrait apparaître sous la forme d’un nouvel onglet dans la barre latérale, avec ses propres fonctionnalités et intégrations. L’idée serait de centraliser tout ce qui touche à la carrière comme la formation, la montée en compétences, la réflexion sur l’évolution professionnelle… Le tout, guidé par l’IA.

ChatGPT wants to help you land your next job



OpenAI is testing a new feature tentatively called ChatGPT Jobs, aimed at job search, career navigation, and professional growth. pic.twitter.com/tqCxtly3Sk — Nicholas Swaminathan (@Nicholas_swam) January 14, 2026

Sur le fond, OpenAI ne part pas de zéro. Un tel outil pourrait aider les utilisateurs à améliorer leur CV et leurs lettres de motivation, à identifier des offres adaptées à leur profil. Ou encore à comparer des postes selon leurs objectifs personnels. ChatGPT pourrait aussi proposer des plans de perfectionnement pour se démarquer sur un marché du travail de plus en plus compétitif.

En septembre 2025, Fidji Simo, PDG de la division Applications d’OpenAI, évoquait déjà l’expansion de OpenAI Jobs. C’est une plateforme qui mettra en relation les entreprises et les talents spécialisés en IA. « Nous utiliserons l’IA pour trouver l’adéquation parfaite entre les besoins des entreprises et les compétences des travailleurs », écrivait-elle alors.

Dans le même temps, OpenAI a lancé un programme de certifications ambitieux, qui aspire à certifier 10 millions d’Américains d’ici 2030. Autant d’indices qui pointent vers un écosystème emploi plus centralisé.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.