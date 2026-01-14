Les boutons physiques de retour, adieu les écrans tactiles ?

L’année 2026 pourrait enfin marquer le grand retour des boutons physiques dans les voitures. Faites-vous partie de ceux qui attendaient leur renaissance ?

Ce revirement ne relève pas d’un simple effet de mode. Il répond à des données scientifiques, à de nouvelles règles et à une prise de conscience tardive de l’industrie. L’obsession du tout tactile dans les voitures modernes a atteint ses limites. Cette année sonne enfin le retour imminent des boutons physiques.

Les raisons derrière le retour des boutons physiques

Les autorités de sécurité routière européennes ont changé de ton. Euro NCAP impose désormais des commandes physiques pour obtenir la fameuse note maximale de cinq étoiles. Cette décision repose sur un constat simple : les écrans distraient trop.

Chercher une fonction dans un menu mobilise la vue, la main et l’attention mentale. À l’inverse, un bouton classique repose sur la mémoire musculaire. Il limite également le temps passé les yeux hors de la route. Les études montrent d’ailleurs que cette différence a un impact direct sur le risque d’accident.

À partir de 2026, les constructeurs devront donc revoir leurs copies. Le retour des boutons physiques devient une obligation progressive. Ajoutez à cela des seuils de conformité de plus en plus stricts jusqu’en 2028.

Quelles fonctions doivent absolument rester tactiles ?

Euro NCAP cible en priorité les commandes vitales pour la conduite. Les clignotants, les feux de détresse, les essuie-glaces, le klaxon et les fonctions d’appel d’urgence doivent rester accessibles sans écran. Ces actions doivent être immédiates, instinctives et fiables.

L’objectif reste d’éviter toute navigation dans des sous-menus pendant une situation critique. Bien sûr, face au retour des boutons physiques, les écrans conservent un rôle. Par contre, cela concerne uniquement les réglages secondaires ou effectués à l’arrêt.

Les écrans tactiles sont-ils vraiment dangereux au volant ?

Les recherches en facteurs humains confirment depuis longtemps les dangers liés à la distraction. Interagir avec un écran central génère une distraction visuelle, manuelle et cognitive simultanée. Ce cumul rappelle les effets du téléphone portable au volant.

We talk about safety in cars,



But no one talks about the safety aspect of NOT having physical controls of AC & infotainment



If you have to go with touch sensitive panels, or worse…everything is in the screen



You'll have to look away from the road to operate everything! pic.twitter.com/iZ9ctngrRj — Vishwaroop Samajdar (@vibhusam28) January 10, 2026

Une étude britannique a également relevé d’autres informations concernant les interactions tactiles. En fait, elles ralentissent les temps de réaction autant, voire plus, que l’envoi de messages. À vitesse élevée, quelques fractions de seconde suffisent pour parcourir plusieurs mètres sans réaction face à un danger.

Les conducteurs eux-mêmes expriment leur ras-le-bol. Les enquêtes clients placent régulièrement les systèmes multimédias en tête des sources de frustration. Trop de clics, trop de menus et pas assez de simplicité. Bref, autant de raisons de vouloir le retour des boutons physiques.

Les constructeurs ont-ils déjà changé de stratégie ?

Certains n’ont pas attendu les sanctions. Volkswagen fait figure de bon élève avec ses futurs modèles électriques, qui réintroduisent molettes et boutons classiques. Le constructeur reconnaît implicitement que le minimalisme extrême nuisait à l’ergonomie.

D’autres marques suivent discrètement la même voie. Elles conservent de grands écrans, certes. Mais elles redonnent aussi une place centrale aux commandes physiques pour les fonctions courantes. Cette approche hybride séduit davantage les utilisateurs.

Tout le monde ne réclame pas le retour des boutons physiques

Tous les marchés n’évoluent toutefois pas au même rythme. En Inde, par exemple, les intérieurs ultra-numériques restent populaires, faute de normes aussi strictes sur l’ergonomie. La tendance mondiale, elle, semble en tout cas déjà tracée.

Le retour des boutons physiques ne signe donc pas la mort des écrans tactiles. Il marque plutôt la fin d’un excès. Après avoir voulu transformer la voiture en smartphone roulant, l’industrie redécouvre une évidence. Sur la route, rien ne remplace le toucher et l’instinct.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.