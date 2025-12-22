Afeela : Sony lance la voiture qui se transforme… en salle de jeu PlayStation

L’automobile est sur le point de se transformer. Sony Honda Mobility prépare l’Afeela 1 et vise les joueurs. L’habitacle devient ainsi un salon. Mais le rêve a ses limites techniques.

La frontière entre conduite et divertissement numérique n’a jamais été aussi fine. Les constructeurs automobiles multiplient les initiatives pour transformer les trajets en véritables expériences connectées, où l’écran devient un élément central de l’habitacle. C’est précisément dans cette dynamique que Sony prépare l’arrivée de sa voiture électrique attendue en 2026. Présentée comme un véritable « smartphone sur roues », l’Afeela 1 ambitionne d’offrir une expérience de jeu sans précédent. Mais les dernières informations techniques viennent tempérer l’enthousiasme, le constructeur ayant opté pour une architecture système particulièrement tranchée.

Un PlayStation Portal de luxe sur quatre roues

La stratégie repose sur une technologie déjà connue : le PS Remote Play. Le concept ? L’Afeela 1 ne possède pas la puissance d’une console. Elle sert simplement de terminal d’affichage.

Vous devez donc posséder une PS5 chez vous. Celle-ci doit rester allumée ou en mode repos pour transmettre le signal. La voiture ne fait tourner aucun jeu en local, contrairement aux promesses initiales. C’est techniquement un fonctionnement identique au PlayStation Portal.

Les passagers arrière profitent certes d’écrans intégrés aux sièges et d’un système audio immersif. Les manettes DualSense sont aussi prises en charge. Mais sans console domestique active, l’écran reste noir.

La 5G devient le carburant du jeu

Cette architecture impose une condition stricte. Sony précise qu’il faudra une connexion stable d’au moins 15 Mbps. C’est le minimum syndical pour éviter une image floue ou une latence insupportable.

Feel Dolby Atmos with AFEELA 1. Experience the next generation in-cabin audio, where every drive becomes fully immersive.



*All content and vehicles shown are for illustrative purposes only and may be subject to change. @Dolby pic.twitter.com/O2ZsAA6kmi — AFEELA (@shmAFEELA) December 20, 2025

À l’arrêt, le Wi-Fi peut suffire. Mais sur la route, la 5G devient vitale. C’est là que le problème se pose. Quiconque a déjà traversé une zone blanche sur l’autoroute comprend le risque. Le streaming exige un flux constant. Si le réseau fluctue, la partie s’arrête. Contrairement à Tesla, qui embarque des puces AMD capables de faire tourner Cyberpunk 2077 en natif, Sony déporte le calcul.

Le pari du tout-streaming interroge forcément sur un véhicule à plus de 100 000 euros. Vous dépendez entièrement de la qualité du réseau mobile. De plus, Sony reste muet sur l’intégration du Cloud Gaming sans console. Si cette option manque, l’Afeela 1 ne sera qu’un très bel écran dépendant de votre salon. Reste à voir si la 5G sera assez robuste pour jouer à 130 km/h en 2026.

