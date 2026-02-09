Perplexity lance Model Council : parlez à ChatGPT, Claude et Grok en même temps

Comparer plusieurs intelligences artificielles en une seule requête, c’est possible avec Model Council. Ainsi, Perplexity transforme l’IA en véritable comité d’experts. Une approche pensée pour les décisions importantes, où la fiabilité compte plus que la vitesse.

Choisir le bon modèle d’IA devient presque une autre sorte de travail. ChatGPT pour la créativité, Claude pour l’analyse, Gemini pour l’écosystème Google, Grok pour l’actualité… Et si le problème n’était plus de choisir, mais de les consulter tous en même temps ? Avec Model Council, annoncé ce 5 février 2026, Perplexity propose de transformer les grands modèles en véritable comité d’experts numériques. Je trouve que cette approche est parfaite pour les utilisateurs qui sont souvent obligés de tester plusieurs outils pour juste une seule question.

Un conseil d’experts version IA

Avec Model Council, au lieu d’envoyer une requête à un seul modèle, vous pouvez en sélectionner trois. Le prompt est alors transmis simultanément à chacun d’eux. Parmi les modèles mis en avant figurent GPT-5.2 (OpenAI), Claude Opus 4.6 (Anthropic) et Gemini 3.0 (Google). Mais d’autres combinaisons sont possibles, y compris Grok ou les modèles internes de Perplexity.

Chaque IA produit donc sa propre analyse, indépendamment des autres. Perplexity se charge ensuite du travail de synthèse. L’interface affiche ensuite des tableaux qui indique les points sur lesquels les modèles sont d’accord, les zones de divergence, et aussi les éléments spécifiques à certaines réponses.

Ce fonctionnement change la logique d’utilisation. Model Council n’est pas conçu pour des questions rapides ou du quotidien. Le traitement prend plus de temps, puisque l’outil cible plutôt les requêtes complexes. Par exemple la rédaction de rapports, la préparation d’investissements, les recherches approfondies ou les fact-checking. Je trouve que c’est justement sur ces usages que l’IA est la plus utile mais aussi la plus risquée si elle se trompe.

Comme l’explique Perplexity sur son blog, cette confrontation permet de réduire les hallucinations et d’éviter les angles morts. Cela rapproche l’IA d’un processus humain, notamment en croisant les sources avant de tirer une conclusion. À mon avis, c’est l’un des apports les plus intéressants de cette fonctionnalité.

Introducing Model Council in Perplexity.



Run three frontier models at once, compare outputs, and get a more accurate, higher‑confidence answer.



Available now on web only for Perplexity Max subscribers. [pic.twitter.com/SwJhUj5rJR](http://pic.twitter.com/SwJhUj5rJR) — Perplexity (@perplexity_ai) February 5, 2026

Model Council met fin au « qui est le meilleur modèle ?«

Model Council illustre une grande évolution du marché. Jusqu’ici, la compétition des chatbots portait sur la puissance brute, comme qui génère le meilleur texte, le code le plus fiable ou les réponses les plus précises. Et dorénavant, l’enjeu se déplace vers l’orchestration des modèles.

Plutôt que de parier sur un seul système, Perplexity mise alors sur la complémentarité. Nous savons tous que chaque IA a ses forces, ses biais et ses limites. Les faire dialoguer permet donc d’obtenir une vision plus équilibrée, surtout sur les sujets techniques, financiers ou stratégiques.

Par ailleurs, il y aussi les utilisateurs avancés qui comparent déjà les réponses entre plusieurs outils. Model Council automatise ce travail et le structure, avec une synthèse exploitable immédiatement. Je trouve que cela transforme l’IA en véritable outil de veille et d’analyse, plutôt qu’en simple assistant conversationnel.

Mais cette logique de consensus de Perplexity a aussi ses limites. Lorsque plusieurs modèles convergent, le résultat peut paraître plus fiable qu’il ne l’est réellement. Et à l’inverse, des divergences fortes demandent toujours une interprétation humaine. L’outil assiste la décision, il ne la remplace pas. À mon sens, c’est un point clé car plus l’IA devient sophistiquée, plus l’esprit critique reste indispensable.

Une fonctionnalité puissante mais élitiste

Pour l’instant, Model Council n’est pas accessible à tous. La fonctionnalité est réservée aux abonnés Perplexity Max, facturé environ 200 euros par mois. Ce tarif positionne le service sur un public professionnel comme les analystes, les journalistes, les chercheurs, les consultants ou les équipes produit.

Ce positionnement confirme également que les usages avancés de l’IA deviennent des outils de productivité premium, pensés pour des tâches à forte valeur.

Par ailleurs, l’autre contrainte c’est le temps de réponse. Faire travailler trois modèles en parallèle, puis générer une comparaison, demande plus de calcul. Model Council n’est donc pas destiné à remplacer un assistant conversationnel classique, mais à intervenir ponctuellement, lorsque la fiabilité prime sur la rapidité. Je trouve que cette logique d’usage à la demande est plus réaliste que la promesse d’une IA universelle pour tout faire.

Au-delà de la fonctionnalité elle-même, cette annonce de Perplexity donne un aperçu de la prochaine étape du secteur. L’avenir ne sera peut-être pas dominé par une seule IA, mais par des systèmes capables de faire collaborer plusieurs intelligences. Qui sait, cette approche pourrait peut-être devenir un standard pour les entreprises et les utilisateurs experts.

Pour les utilisateurs, cela change la manière d’interagir avec ces outils. Pour les entreprises du secteur, cela ouvre un nouveau terrain de compétition. Non plus créer le meilleur modèle, mais construire la meilleure couche d’orchestration.

Toutefois, si la fiabilité passe par la confrontation de plusieurs IA, les acteurs devront-ils apprendre à travailler ensemble, même lorsqu’ils sont concurrents ? À mon avis, la réponse à cette question pourrait bien définir la prochaine phase de la course à l’intelligence artificielle.

