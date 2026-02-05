ElevenLabs lève 500 millions auprès de Sequoia et triple sa valorisation en un an

ElevenLabs vient de sécuriser 500 millions de dollars lors d’un tour de table Série D. Le financement a été mené par Sequoia Capital, avec l’arrivée d’Andrew Reed au conseil d’administration.

Andreessen Horowitz a quadruplé sa participation, ICONIQ l’a triplée, et tous deux ont conservé une part pro-rata significative. De nouveaux investisseurs, comme Lightspeed Venture Partners, Evantic Capital et BOND ont aussi rejoint l’aventure.

Les investisseurs historiques, dont BroadLight, NFDG, Valor Capital, AMP Coalition et Smash Capital, poursuivent également leur soutien. D’autres participations seront annoncées en février.

Ce nouveau financement valorise ElevenLabs à 11 milliards de dollars. Soit plus de trois fois sa valeur il y a un an, portant le total levé depuis 2022 à 781 millions de dollars sur cinq tours.

Fondée en 2022, ElevenLabs a d’abord conquis le marché avec un modèle Text-to-Speech d’IA à la qualité surprenante et naturelle. Depuis, l’entreprise a élargi ses ambitions. Speech-to-Text, effets sonores, doublage, musique et interactions conversationnelles font désormais partie de son champ de recherche.

ElevenLabs combine ces modèles avec des intégrations, une orchestration et une infrastructure de niveau entreprise. pour proposer des plateformes clé-en-main aux entreprises, créateurs et développeurs.

ElevenAgents permet par exemple aux entreprises de déployer des agents vocaux et conversationnels fiables. Des intégrations, des tests et une supervision sont prévus pour des opérations à grande échelle.

Des acteurs comme Deutsche Telekom, Square, le gouvernement ukrainien et Revolut utilisent déjà cette plateforme pour le support client, le commerce conversationnel, l’engagement citoyen, la formation interne et les ventes entrantes.

La plateforme ElevenCreative, quant à elle, offre aux créateurs et aux marques la possibilité de générer, éditer et localiser de l’audio haute fidélité dans plus de 70 langues. Duolingo, NVIDIA et TIME l’exploitent pour toucher des audiences mondiales avec du contenu audio adapté et localisé.

Puis il y a ElevenAPI. Il fournit une infrastructure vocale performante et à faible latence aux développeurs souhaitant créer des expériences interactives. Meta, Epic Games, Salesforce, MasterClass et Harvey l’utilisent pour alimenter des plateformes touchant plus d’un milliard d’utilisateurs.

La croissance d’ElevenLabs est spectaculaire. Depuis sa création, la startup a levé plus de 781 millions de dollars. Son chiffre d’affaires annuel récurrent (ARR) a atteint 330 millions de dollars.

D’ailleurs, selon Staniszewski, interrogé par Bloomberg en début d’année, il a fallu seulement cinq mois à ElevenLabs pour passer de 200 à 300 millions de dollars d’ARR.

We closed 2025 at over $330M ARR – driven by our customers’ trust and impact.@matiii joined @Bloomberg earlier today to talk about the work we do with enterprises, our recent research release, and what’s next. pic.twitter.com/26rkaTCG3W — ElevenLabs (@elevenlabsio) January 12, 2026

Il faut dire que le secteur des modèles vocaux d’IA attire particulièrement les investisseurs et les géants de la tech. En janvier déjà, Deepgram, concurrent d’ElevenLabs, a levé 130 millions de dollars pour une valorisation de 1,3 milliard

Quoi qu’il en soit, ces nouveaux fonds d’ElevenLabs seront consacrés à la recherche et au développement. Ils serviront aussi à accélérer l’expansion internationale dans plusieurs villes.

Parmi elles, Londres, New York, San Francisco, Varsovie, Dublin, Tokyo, Séoul, Singapour, Bengaluru, Sydney, São Paulo, Berlin, Paris et Mexico. Des équipes locales soutiendront l’adoption d’ElevenAgents et ElevenCreative à travers le monde.

Pour info, Mati Staniszewski, cofondateur, a indiqué que l’entreprise pourrait aller au-delà de la voix. Comment ? En développant des agents intégrant vidéo et interactions avancées. Un partenariat avec LTX, annoncé en janvier, permettra déjà la production de contenus audio-vidéo combinés.

« L’intersection entre modèles et produits est essentielle. Ce financement nous permet de dépasser la simple voix et de transformer notre interaction avec la technologie. Nous voulons enrichir notre offre Créative, en aidant les créateurs à combiner audio, vidéo et agents capables de parler, écrire et agir », a expliqué Staniszewski.

