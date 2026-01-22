Toute une semaine sans recharger avec ce nouveau smartphone

Le smartphone Realme P4 Power fonctionnerait pendant une semaine entière sans se recharger. Ce nouveau-venu va changer radicalement notre rapport à l’autonomie sur ces appareils.

Ce modèle dispose en fait d’une batterie de 10 001 mAh. Cette dernière contribuerait à faire tenir le nouveau smartphone jusqu’à une semaine sans qu’on doive le recharger. En tout cas, c’est ce que le constructeur a constaté après les essais. Cela le place bien au-dessus de la plupart des appareils du marché, qui plafonnent autour de 5 000 mAh.

Une autonomie XXL dans un design étonnamment léger

Malgré sa capacité colossale, le Realme P4 Power ne pèse que 219 g. Il pèse donc moins que l’iPhone 17 Pro Max ou même certains smartphones milieu de gamme. On doit cette légèreté à une technologie avancée d’anode en silicium. Elle est capable de stocker plus d’énergie que les batteries lithium-ion classiques. On obtient ainsi un smartphone qui n’a pas besoin de se recharger pendant une semaine sans pour autant être lourd.

Les chiffres fournis par Realme sont impressionnants. Tech Radar rapporte jusqu’à 185 h de lecture musicale et 32 h de visionnage sur YouTube. Puis, 21 h de navigation GPS ou encore 72 heures d’appels téléphoniques sur une seule charge. Pour un usage modéré, la promesse d’une autonomie d’une semaine semble donc réaliste.

Une semaine sans recharger et une batterie qui dure dans le temps

Le P4 Power n’excelle pas seulement en endurance. Il intègre également la charge rapide 80W et la charge inversée 27W. Le smartphone peut donc alimenter d’autres appareils en cas de besoin.

De plus, Realme garantit que la santé de la batterie restera au-dessus de 80 % pendant huit ans. Voilà un atout rare pour un smartphone avec une telle capacité. Les utilisateurs n’auront donc pas à craindre une dégradation rapide de la batterie du téléphone. Et cela vaut même après plusieurs années d’utilisation intensive.

Des performances solides pour un smartphone autonome

On a donc un smartphone qu’on n’a pas besoin de recharger pendant une semaine muni d’une batterie à grande longévité. Mais les atouts du Realme P4 Power vont encore plus loin.

Il embarque également un processeur MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G. Ajoutez à cela un écran AMOLED de 6,78 pouces avec 144 Hz et une luminosité de 6 500 nits. Mais aussi, un triple module photo dont un capteur principal de 50 MP. Le constructeur annonce également au moins trois ans de mises à jour Android.

Quand sort ce smartphone qui tient une semaine sans recharger ?

Le Realme P4 Power sera dévoilé en Inde le 29 janvier 2026, avec un lancement mondial encore à confirmer. Ce smartphone s’inscrit dans une tendance émergente. La “batterie géante” devient un argument de vente essentiel. On peut citer comme exemple le Honor Power 2 récemment lancé avec une batterie de 10 080 mAh.

Avec le Realme P4 Power, ne pas recharger pendant une semaine devient enfin une réalité envisageable. Si le modèle débarque en Europe et ailleurs, il pourrait changer les standards d’autonomie pour les smartphones. Le tout en délivrant des performances solides et un design étonnamment léger.

