Recherche par IA : Reddit voit là sa prochaine grande opportunité

Reddit a indiqué jeudi que son moteur de recherche basé sur l’IA pourrait représenter sa prochaine grande opportunité commerciale. Car celle-ci ne serait pas seulement liée au produit lui-même. Mais aussi à un moteur de croissance susceptible d’avoir un impact significatif sur ses résultats financiers.

Le même jour, une conférence téléphonique a été organisée et consacrée aux résultats du quatrième trimestre de l’entreprise. La boîte est alors revenue sur son ambition de rapprocher la recherche classique et la recherche par IA. Et même si cette activité n’est pas encore monétisée, le groupe estime qu’il s’agit d’un marché immense et d’un potentiel considérable

La recherche IA, un énorme potentiel selon Reddit

En effet. Selon l’entreprise, la recherche basée sur l’IA générative est « meilleure pour la plupart des requêtes ».

Steve Huffman, PDG de Reddit, a d’ailleurs souligné un domaine dans lequel la plateforme excelle particulièrement. Il s’agit des questions sans réponse unique, où la valeur provient de la diversité des opinions et des expériences partagées par de nombreux utilisateurs.

D’après lui, sur ce type de requêtes, Reddit figure parmi les meilleurs, voire le meilleur, de tout Internet.

La recherche traditionnelle, de son côté, se rapproche davantage d’un outil de navigation. Elle aide surtout à trouver le bon lien, le sujet pertinent ou le subreddit adapté.

Toutefois, Steve Huffman estime que les détenteurs de grands modèles de langage peuvent aussi être très performants dans cet exercice. Parfois même plus efficaces. C’est donc la direction que Reddit a choisie.

Reddit se réinvente grâce à l’intelligence artificielle

Lors de la conférence, le dirigeant a indiqué le nombre d’utilisateurs actifs hebdomadaires utilisant le moteur de recherche de Reddit sur un an. Il a progressé de 30 %, passant de 60 millions à 80 millions.

Dans le même temps, le nombre d’utilisateurs actifs hebdomadaires de Reddit Answers est passé de 1 million au premier trimestre 2025 à 15 millions au quatrième trimestre.

« Nous observons une forte croissance dans ce domaine, et je pense qu’il existe également un fort potentiel », a ajouté Steve Huffman.

Sur le plan produit, Reddit ne compte pas s’arrêter à des réponses textuelles. L’entreprise travaille à moderniser l’interface de ses réponses IA. Comment ? En y intégrant davantage de contenus multimédias. Des projets pilotes sont déjà en cours.

En parallèle, l’entreprise réfléchit à son positionnement à long terme. Ce, dans un contexte où elle ne serait plus seulement perçue comme un réseau social. Mais aussi comme un lieu de référence pour trouver des réponses.

Dans cette optique, Reddit a annoncé aux investisseurs la suppression de la distinction entre utilisateurs connectés et déconnectés à partir du troisième trimestre 2026. Le but est de personnaliser le site grâce à l’IA et à l’apprentissage automatique, afin de le rendre pertinent pour chaque utilisateur.

Cette transformation s’inscrit dans une stratégie lancée dès 2025, lorsque Reddit a annoncé vouloir fusionner Reddit Answers avec son moteur de recherche historique. Au quatrième trimestre, l’entreprise affirme avoir réalisé des avancées notables dans cette unification.

Elle a déployé Reddit Answers dans cinq nouvelles langues. Et surtout, elle teste actuellement des agents dynamiques, ainsi que des résultats de recherche enrichis par des contenus multimédias autres que le texte.

Mais pourquoi maintenant ?

Eh bien, le moment ne pouvait pas être mieux choisi. Voyez-vous, actuellement, les internautes changent radicalement de comportement. Et les chiffres le confirment.

Selon McKinsey, près de 44 % préfèrent désormais obtenir des réponses directes via des outils d’IA plutôt que de passer par Google. Ils recherchent des réponses concrètes et synthétiques, et non de longues listes de liens.

Et avec ses millions de discussions authentiques et nuancées, Reddit dispose d’une matière première idéale que l’IA peut exploiter. Ce qui lui offre un avantage stratégique rare.

Le rôle central de Reddit dans l’écosystème mondial de l’IA renforce encore plus son avantage. Comme l’affirme Statista, la plateforme est devenue la première source de données pour de nombreux grands modèles. Elle dépasse Wikipedia ou Google, avec plus de 40 % des citations utilisées par les LLM.

Cette valeur se traduit d’ailleurs déjà en revenus concrets. Au quatrième trimestre 2025, Reddit a enregistré une croissance de 70 % de ses revenus, à 726 millions de dollars, avec 121,4 millions d’utilisateurs quotidiens.

Ses licences de contenu, qui permettent à d’autres entreprises d’entraîner leurs modèles d’IA, ont généré 140 millions sur l’année. Ce qui prouve que l’IA est un levier économique réel, renforcé par l’engagement et la rareté de ses données.

Quels impacts pour Reddit et ses utilisateurs ?

Historiquement, Reddit était un lieu pour discuter, débattre ou consulter des fils de discussion précis. On venait chercher des liens ou lire des commentaires, mais rarement une réponse directe.

Avec l’IA, tout change. La plateforme devient capable de fournir des réponses synthétiques à partir de milliers de contributions réelles. Même à des utilisateurs qui ignorent la culture des subreddits.

Cette approche donne également une nouvelle vie aux contenus anciens et dispersés. Un fil datant de plusieurs années, commenté par une dizaine de personnes, peut servir de base pour produire une réponse cohérente. Il exploite ainsi la masse brute de conversations pour en tirer une intelligence structurée et directement utilisable.

En parallèle, la plateforme peut aussi transformer ses données en revenus récurrents proportionnels à la valeur créée par l’IA des partenaires comme Google ou OpenAI.

Bref, les grands bénéficiaires de cette évolution sont donc les utilisateurs à la recherche de réponses claires et la Reddit elle-même. Dont les fonctionnalités IA connaissent une adoption exponentielle.

En revanche, les spécialistes du SEO classique risquent de voir leur trafic se réduire. Car les recherches à “zéro clic” deviendront de plus en plus fréquentes. La question est alors maintenant de savoir quelles stratégies resteront viables pour ces autres acteurs du web ?

