Lunar Energy, la startup qui booste les batteries domestiques lève 232 M$

Pendant que les voitures électriques monopolisent encore les conversations, ce sont désormais les batteries fixes qui aimantent les capitaux. Aux États-Unis, les investisseurs ont clairement migré vers ce terrain, et Lunar Energy en profite pleinement.

La jeune pousse, créée il y a six ans, conçoit et assemble des batteries résidentielles en Californie, en Géorgie et dans l’État de Washington. Et elle vient d’officialiser la clôture de deux tours de table d’envergure.

Ces deux opérations portent son financement récent à 232 millions de dollars selon Bloomberg.

Que vont devenir ces fonds ?

D’abord, un petit mis au point s’impose. Voyez-vous, dans le détail, la startup a levé 130 millions de dollars lors d’un tour de série C, jusqu’ici resté discret. Cette levée a été menée par Activate Capital.

À cela s’ajoutent 102 millions de dollars obtenus en série D, sous l’impulsion de B Capital et Prelude Ventures. Avec ces nouveaux apports, Lunar Energy dépasse désormais les 500 millions de dollars levés depuis sa création.

Suite à cette levée de fonds, Lunar Energy approche d’une valorisation d’environ 1 milliard de dollars. Du moins, selon Kunal Girotra, fondateur et directeur général (CEO) de l’entreprise. Il n’a cependant donné aucune précision.

Pour ce qui est d’à quoi ces fonds serviraient, ils sont avant tout destinés à muscler la production. L’entreprise vise 20 000 unités fabriquées d’ici la fin de l’année, avant de franchir la barre des 100 000 unités annuelles à l’horizon 2028.

Elle compte aussi mobiliser ces apports pour développer la commercialisation de ses batteries dans de nouveaux marchés. Notamment le Texas, Porto Rico et Hawaï.

Où Lunar Energy puise sa force ?

Les révisions de la loi sur la réduction de l’inflation, sous l’administration Trump, ont considérablement affaibli les incitations publiques. Avec un Congrès à majorité républicaine, produire des batteries pour véhicules électriques aux États-Unis est devenu bien moins attractif.

Résultat, les industriels et les investisseurs se sont tournés vers d’autres usages. Or, le réseau électrique subit une pression croissante, entre électrification massive de l’économie et explosion des besoins des centres de données.

Dans ce contexte, les batteries connectées au réseau apparaissent comme une solution polyvalente. Et c’est précisément sur ce terrain que Lunar Energy positionne sa technologie.

Pour info, la technologie de l’entreprise offre aux propriétaires la possibilité de réaliser des économies, voire de générer des revenus. Comment ? En coordonnant les batteries de plusieurs foyers pour qu’elles fonctionnent ensemble comme une centrale électrique. .

La start-up s’appuie sur des modules de 5 kilowattheures, assemblés en systèmes allant de 15 à 30 kilowattheures. Ils sont capables d’injecter de l’électricité dans le réseau lors des pics de demande.

Son logiciel de centrale électrique virtuelle permet aussi de piloter bornes de recharge et appareils domestiques. Ce, pour lisser la consommation sans que les utilisateurs ne s’en aperçoivent.

Ces centrales virtuelles pourraient, à moyen terme, remplacer les centrales de pointe, souvent coûteuses et très polluantes. Une promesse qui attire logiquement de nouveaux acteurs.

D’ailleurs, depuis son lancement en 2022, l’entreprise a déjà converti près de 2 gigawattheures de capacité de batterie en centrales virtuelles. Assez pour alimenter quotidiennement environ 68 000 foyers américains.

Qu’en est-il de la concurrence ?

La concurrence s’est intensifiée ces derniers mois. Il y a par exemple Base Power qui a levé un milliard de dollars en octobre, quelques mois seulement après un tour de 200 millions.

Puis, on a Tesla qui opère déjà sa propre centrale virtuelle reposant sur les Powerwall installées chez les particuliers. Et croyez-le, le phénomène dépasse largement le marché résidentiel. L’activité de stockage d’énergie de Tesla progresse à grande vitesse.

De son côté, Redwood Materials, fondée par JB Straubel, ancien cadre de Tesla, a aussi lancé sa propre branche dédiée au stockage. Même Ford affiche désormais des ambitions dans ce domaine.

Il y a encore cinq ans, ces batteries stationnaires faisaient figure de curiosité. Aujourd’hui, elles sont devenues des piliers du réseau électrique. Leur conception modulaire facilite une installation rapide et flexible.

Et malgré des coûts encore élevés face à certaines énergies fossiles, leurs prix ont chuté de façon spectaculaire. De quoi expliquer, sans surprise, l’enthousiasme débordant des investisseurs.

