Mauvaise nouvelle : les voitures électriques sont loin d’être propres (voici pourquoi)

Les voitures électriques ont longtemps été le symbole de l’automobiliste écolo. Celui qui sauve la planète à chaque feu rouge. Mais une étude récente vient de révéler que ces véhicules propres n’ont de “propres” que le nom.

Si vous voulez tout savoir, la pollution automobile ne se limite pas aux gaz d’échappement qui s’échappent des pots. Qu’elles carburent à l’essence, au diesel ou à l’électricité, toutes les voitures libèrent des particules toxiques.

Et ces derniers finissent nul autre que dans l’air que nous respirons et dans les eaux que nous buvons. Les voitures électriques n’y échappent donc pas, au cas où vous ne suivez pas vraiment.

L’impact caché des voitures électriques

Le problème, en fait, ne réside pas dans les batteries. Les pneus et les freins, ce sont eux les discrets pollueurs du quotidien. Chaque fois qu’une voiture freine ou prend un virage, elle laisse derrière elle un nuage de particules toxiques.

Le frottement des pneus libère des poussières chargées de métaux lourds comme le plomb, le zinc ou encore le cadmium. Des substances bien connues pour leur toxicité, qui ne s’évaporent pas comme par magie, mais s’accumulent dans notre environnement.

Selon les chercheurs de l’Institut Leibniz d’Écologie de l’Eau Douce, ces particules peuvent atteindre des niveaux de concentration alarmants dans nos rivières. Et la faune aquatique, notamment les poissons, en fait les frais.

Les métaux lourds détériorent leur système immunitaire et risquent de causer des hécatombes dans certaines régions. Et pourtant, ce n’est qu’une partie du problème.

Ces particules en suspension se dispersent également dans l’air, contaminant l’atmosphère des villes. Résultat : on respire des résidus de pneus, de freins et de produits chimiques sans même s’en rendre compte.

Parmi ces composants toxiques, le 6-PPD, un additif largement utilisé dans les pneus, joue les vilains. Lorsqu’il réagit avec l’ozone présent dans l’air, il se transforme en 6-PPD-quinone. C’est une substance ultra-toxique responsable de la mort de milliers de saumons dans les rivières américaines.

La voiture propre est-elle un mythe ?

Face à cette réalité, on ne peut plus se contenter de croire que la simple adoption de véhicules électriques suffira à régler le problème. La transition vers une mobilité durable demande bien plus qu’un changement de motorisation.

Il faut s’attaquer à la source de cette pollution mécanique. Genre, innover dans la fabrication de pneus et de freins, réduire leur usure, et limiter au maximum la dispersion de particules toxiques.

Cependant, pour ça, les pouvoirs publics ont un rôle clé à jouer. Il est urgent de mettre en place des normes plus strictes sur les matériaux utilisés. Il faut aussi imposer des limites sur les émissions de particules non échappement.

Les constructeurs automobiles, de leur côté, ne devront prêter serment. Ils doivent jurer de ne concevoir que des équipements moins polluants, plus résistants, et surtout plus respectueux des écosystèmes.

Bien entendu, la solution ne viendra pas uniquement de l’industrie. La population elle-même doit être sensibilisée à ces enjeux. Car moins de voitures sur les routes, c’est mécaniquement moins de pollution.

Encourager les transports en commun, favoriser le vélo, ou encore développer le covoiturage feront, par exemple, des leviers concrets pour réduire notre empreinte écologique.

Sur ce, si vous avez d’autres idées pour sauver notre planète, passez-les en commentaires !

