Batteries d’extension BLUETTI : Toujours plus de capacité — De véritables sources d’énergie à elles seules

Si vous possédez une centrale électrique, vous connaissez probablement déjà les batteries d’extension. De nombreuses marques proposent aujourd’hui des solutions de stockage d’énergie modulaires, qui comprennent généralement des générateurs d’énergie et des packs de batteries supplémentaires pour plus de capacité et de flexibilité. Ces modules de batterie, appelés « batteries d’extension », vous permettent d’étendre la capacité de votre centrale électrique en fonction de vos besoins.

Dans cet article, nous allons nous plonger dans le monde des batteries d’extension de BLUETTI, l’un des principaux acteurs dans ce domaine. BLUETTI propose divers modèles de batteries d’extension dont les capacités vont de 806 Wh à 3 072 Wh. Ce qui distingue BLUETTI de ses concurrents, c’est que ses packs de batteries augmentent la capacité et fonctionnent comme des sources d’énergie autonomes.

Caractéristiques des batteries d’extension BLUETTI

Large compatibilité : extension de la puissance des stations d’alimentation BLUETTI

Les options de batteries d’extension BLUETTI, y compris les B230, B300, B300S et B80, sont compatibles avec une gamme de modèles de générateurs BLUETTI, ce qui vous permet d’améliorer votre stockage d’énergie à un coût minime. En connectant une batterie d’extension à votre centrale électrique existante, vous obtiendrez une autonomie accrue sans sacrifier la portabilité.

Des cellules de batterie LiFePO4 fiables : une énergie sûre et durable

Les batteries d’extension BLUETTI utilisent des cellules LiFePO4 sûres et fiables pour une durée de vie impressionnante de 3 000 à 3 500 cycles à 80 % de charge, ce qui équivaut à une dizaine d’années d’utilisation quotidienne avec une décharge par jour. De plus, ces batteries adoptent un système de gestion de la batterie (BMS) exclusif qui les protège contre la surcharge, les courts-circuits et d’autres risques potentiels.

Une source d’alimentation complète avec de multiples sorties et méthodes de chargement

Plus que des compléments pour les centrales électriques, les batteries d’extension BLUETTI servent également de banques d’alimentation complètes avec des ports d’alimentation, des indicateurs utiles, des entrées et des sorties multiples. Vous pouvez directement brancher vos appareils sur leurs trois types de prises : un port USB-C de 100 W, un port USB-A de 18 W et un port allume-cigare de 12 V / 10 A. Pour la recharge, elles acceptent les adaptateurs CA, les panneaux solaires, les prises de voiture ou même les batteries au plomb. Certains modèles permettent même la double charge rapide.

Modèles de batteries d’extension BLUETTI

Autonomie prolongée pour le camping en famille

Si vous prévoyez une sortie en famille avec un AC60, pensez à ajouter quelques blocs-batteries B80 pour plus de puissance dans vos aventures en plein-air. Outre sa capacité à augmenter la puissance de l’AC60 de 403 Wh à un maximum de 2 015 Wh, la batterie B80 de 806 Wh peut à elle seule recharger un smartphone 43 fois, un ordinateur portable 10 fois et alimenter une lampe pendant plus de 60 heures. De plus, la B80 compacte est dotée d’une poignée pliable et d’un indice de protection IP65, ce qui vous permet de l’emporter partout pour des fêtes sur la plage, une sortie en bateau et bien plus encore.

Pour le camping ou les voyages, vous voudrez la B230 pour compléter votre AC200MAX. Ajoutez un ou deux blocs-batteries sur votre générateur et vous obtiendrez une puissance impressionnante de 6,144 Wh pour tous les appareils gourmands en énergie tels que les barbecues électriques et les bouilloires. Comme la batterie dispose de ses propres prises, et ainsi, vos tablettes, téléphones et ordinateurs portables peuvent être alimentés directement à partir de votre batterie d’extension. Un utilisateur a donné son avis sur le B230 en disant que cette « batterie de 2 000 Wh peut faire fonctionner mon réfrigérateur 12 V pendant environ 4 jours ».

Davantage d’énergie de secours pour les coupures de courant prolongées

Certains d’entre vous peuvent se trouver dans cette situation, et une centrale électrique domestique de milieu de gamme ne peut pas répondre à la demande croissante d’électricité pendant les pannes de courant. De plus, une nouvelle centrale de grande capacité pourrait coûter une fortune.

BLUETTI propose donc des options économiques : 3 072 W avec les B300 et B300S. La principale différence entre les deux est que la B300S est dotée d’une fonction d’auto-chauffage qui lui permet de rester réactive même à des températures aussi basses que -20 °C. Une aubaine pour ceux qui vivent dans des climats froids ou qui se lancent dans des aventures extrêmes.

L’AC300 modulaire peut atteindre 12 288 Wh avec quatre packs B300 ou B300S, tandis que l’AC500 prend en charge quatre B300 ou six B300S pour une puissance impressionnante de 18 432 Wh, suffisante pour alimenter une maison moyenne de 3 kWh pendant près d’une semaine. Ces packs de batteries vous donnent simplement plus de courant pour faire fonctionner vos réfrigérateurs, vos téléviseurs, vos appareils de cuisine et autres éléments essentiels pour survivre confortablement à une coupure de courant de très longue durée.

Nouvelles fraiches chez BLUETTI

Les dernières mises à jour de BLUETTI : l’AC60P et l’AC180P arrivent ! L’AC60P, résistante à l’eau et conforme à la norme IP65, pèse 9,1 kg et reste très mobile et flexible en termes de capacité. Associée à deux batteries B80P de 806 Wh, elle peut passer de 504 Wh à 2 116 Wh. L’AC180P, quant à elle, est un concentré de puissance avec une capacité de 1 440 Wh et une puissance de 1 800 W.

À propos de BLUETTI

Depuis sa création, BLUETTI s’est engagé à promouvoir le développement durable et les solutions énergétiques vertes. En proposant des solutions de stockage d’énergie respectueuses de l’environnement en intérieur comme en extérieur, BLUETTI vise à fournir des expériences exceptionnelles pour nos maisons tout en contribuant à un avenir durable pour notre planète. Cet engagement en faveur de l’énergie durable a permis à BLUETTI d’étendre sa portée à plus de 100 pays et de gagner la confiance de millions de clients à travers le monde.