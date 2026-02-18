Comment HUMAIN profite du dernier tour de table de xAI avant fusion

HUMAIN, la société du PIF spécialisée dans les solutions d’IA à l’échelle mondiale, annonce un investissement stratégique de 3 milliards de dollars dans xAI. Ce, dans le cadre du tour de table de série E de la société d’Elon Musk.

Cet investissement s’inscrit dans le prolongement du partenariat annoncé en novembre 2025. C’était lors du Forum d’investissement États-Unis-Arabie saoudite. HUMAIN et xAI s’étaient alors engagés à développer plus de 500 MW d’infrastructures de calcul et de centres de données d’IA de nouvelle génération.

Mais aussi à déployer les modèles Grok de xAI en Arabie saoudite. Ces initiatives renforcent l’alignement stratégique et propulsent HUMAIN du statut de simple partenaire à celui d’actionnaire mondial majeur de xAI.

Qu’est-ce que cet investissement change ?

À l’issue du tour de table de série E, HUMAIN devient un actionnaire minoritaire significatif de xAI, ses participations devant être converties en actions SpaceX. Cette transaction offre à HUMAIN une solide opportunité de plus-value à long terme, en participant au dernier tour de table de xAI avant la fusion.

« Cet investissement reflète notre conviction dans le potentiel transformateur de l’IA et notre capacité à soutenir des projets exceptionnels alliant vision long terme, excellence technique et exécution solide », explique Tareq Amin, PDG d’HUMAIN.

« La trajectoire de xAI, renforcée par sa fusion avec SpaceX, illustre exactement le type de plateforme à fort impact que nous souhaitons accompagner. »

Quoi qu’il en soit, la participation d’HUMAIN à ce tour de table renforce son rôle d’investisseur à même de soutenir les entreprises à différents stades de croissance. Elle permet également d’offrir des capacités d’IA complètes dans quatre domaines majeurs.

Parmi eux, dans le domaine des centres de données nouvelle génération, des infrastructures cloud haute performance, des modèles d’IA avancés et des solutions d’IA transformatrices.

Pour l’avenir, HUMAIN vise à poursuivre ses investissements dans l’IA, les technologies de pointe et les infrastructures critiques.

Pourquoi investir dans xAI à maintenant ?

L’investissement de HUMAIN dans xAI à ce moment précis n’est pas un hasard. Il découle d’une conjonction de facteurs économiques, technologiques et géopolitiques. Au fait, le marché mondial de l’IA connaît une croissance explosive, avec des besoins massifs en infrastructures de calcul et en modèles de nouvelle génération.

En participant au tour de table de série E donc, HUMAIN se positionne sur la dernière ligne avant la fusion de xAI avec SpaceX. Ce qui garantit un accès privilégié à une entreprise qui pourrait devenir un acteur central de l’IA et du spatial.

La deuxième explication est probablement parce que désormais les projets sont à un stade opérationnel concret. L’annonce du partenariat initial en novembre 2025 avec l’Arabie saoudite et la promesse de construire plus de 500 MW de capacités de calcul le prouvent.

L’investissement intervient donc au moment où la valorisation et les ambitions de xAI sont en forte progression. Et cela offrant à HUMAIN un potentiel de plus-value important.

Enfin, il n’est pas exclu de croire que l’alignement stratégique avec Elon Musk permet à HUMAIN de renforcer sa crédibilité internationale. Et pas seulement. Cela l’aide aussi à sécuriser des technologies de pointe dans des domaines clés.

Ce qui pourrait dégénérer

L’un des risques majeurs de l’investissement d’HUMAIN dans xAI tient à la forte dépendance. Ce, vis‑à‑vis d’Elon Musk et de la trajectoire future de xAI, bientôt intégrée à SpaceX.

Cette fusion vise à créer un acteur combinant l’IA de pointe et les capacités spatiales. Toutefois, elle repose largement sur des hypothèses de croissance ambitieuses plutôt que sur des revenus stables et mesurés. S’appuyer sur une projection de valorisation future peut donc exposer HUMAIN à des retournements de marché significatifs.

La dimension médiatique et visionnaire d’Elon Musk influence fortement les décisions de xAI et SpaceX. D’ailleurs, ce ne serait pas très étonnant. Ce ne sera pas la première fois que SpaceX revoit les échéances pour des missions clés. Le calendrier de retour sur la Lune, par exemple, désormais prévu en 2028 au lieu d’une échéance antérieure plus proche.

Il faut donc que la fusion génère les synergies économiques attendues. Sans quoi, la valorisation des parts converties en actions SpaceX pourrait fluctuer fortement. De même si les investisseurs revoient à la baisse leurs anticipations. Ce qui pèserait directement sur la rentabilité de cet investissement pour HUMAIN.

