Waymo sécurise 16 milliards pour dominer la conduite autonome

Waymo, la révolution des robotaxi, vient d’annoncer une levée de fonds massive de 16 milliards de dollars. Cela a propulsé sa valorisation à 126 milliards de dollars.

Le financement a été orchestré par Dragoneer Investment Group, DST Global et Sequoia Capital. Plusieurs autres géants de l’investissement ont également participé.

Notamment Andreessen Horowitz, Mubadala Capital, Bessemer Venture Partners, Silver Lake, Tiger Global, T. Rowe Price et Fidelity. Alphabet reste toutefois l’actionnaire principal.

Il s’agit tout simplement du plus grand investissement jamais injecté dans une entreprise spécialisée dans les véhicules autonomes. La société entend profiter de ce trésor pour accélérer son expansion.

Et pas seulement. Waymo compte aussi s’implanter dans plus de 20 nouvelles villes dès cette année. Y compris ses premières destinations internationales. Evidemment, c’est facile à dire qu’à réaliser. On verra bientôt pourquoi.

Des performances impressionnantes qui justifient cette valorisation géante

Même sans révéler publiquement ses revenus, Waymo s’appuie sur des résultats opérationnels solides pour soutenir sa valorisation de 126 milliards de dollars. Ses véhicules ont déjà parcouru 127 millions de kilomètres en mode entièrement autonome. Une étape majeure qui témoigne de la robustesse de sa technologie.

Encore plus frappant, les données montrent une réduction de 90 % des accidents graves par rapport aux conducteurs humains. Sur le plan commercial, la croissance est tout aussi spectaculaire.

En 2025, Waymo a enregistré 15 millions de trajets, soit trois fois plus que l’année précédente. Au total, plus de 20 millions de trajets ont été réalisés depuis le lancement du service.

Aujourd’hui, plus de 400 000 trajets sont effectués chaque semaine dans six grandes zones métropolitaines américaines. Cette progression rapide illustre le passage réussi de la phase expérimentale à une exploitation réelle à grande échelle.

Selon Konstantine Buhler, associé chez Sequoia, Waymo a su transformer ses années de recherche en une véritable excellence opérationnelle. Ce, tout en maintenant un haut niveau de satisfaction client.

Waymo : une levée agressive pour conquérir le monde

Grâce à ce nouveau financement, Waymo prévoit une expansion rapide sur plusieurs fronts. Aux États-Unis, l’entreprise compte poursuivre son déploiement après des lancements récents, notamment à Miami.

D’autres villes américaines devraient accueillir le service cette année. Cela permettra à des millions de personnes supplémentaires de découvrir ces robotaxis. Ce qui devrait renforcer la confiance du public et accélérer l’adoption de cette nouvelle forme de transport.

L’international devient également une priorité stratégique. Tokyo et Londres ont été confirmées comme les premières villes hors des États-Unis à accueillir les robotaxis de Waymo.

Cette étape est particulièrement importante. Car elle permettra de tester la technologie dans des environnements routiers différents, avec des règles et des infrastructures variées.

Ceci dit, avec 127 millions de kilomètres parcourus, une baisse massive des accidents graves et des millions de trajets déjà réalisés, Waymo démontre que la conduite autonome fonctionne réellement à grande échelle.

En parallèle, Waymo prévoit d’augmenter la taille de sa flotte pour répondre à une demande mondiale en forte croissance. D’après Saurabh Gupta, cofondateur de DST Global, l’entreprise a réussi à transformer un concept autrefois réservé à la science-fiction en une solution concrète.

Son expansion devrait améliorer la mobilité, renforcer la sécurité routière et faciliter les déplacements pour des millions de personnes.

Rien n’est encore gagné

Lever 16 milliards de dollars est impressionnant. Toutefois, ces fonds ne suffisent pas à ouvrir toutes les portes. Pour Waymo, le véritable défi se trouve ailleurs. Obtenir le feu vert des autorités.

Voyez-vous, la conduite autonome touche directement à la sécurité publique. Les régulateurs ne peuvent pas se permettre d’aller trop vite. Leur priorité reste la protection des citoyens.

Aux États-Unis par exemple, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a mené une enquête de 14 mois. Ce, sur plus de 22 incidents impliquant des robotaxis Waymo, dont 17 collisions.

L’examen portait sur la conformité réglementaire plutôt que sur des violations systématiques de sécurité. L’agence a finalement clos le dossier sans sanction supplémentaire.

Cependant, cela confirme que, pour les autorités, la conduite autonome est un sujet hautement sérieux, soumis à une surveillance rigoureuse et continue. Chaque autorisation est donc une décision lourde de conséquences qu’elles ne comptent pas prendre à la légère.

Pour les acteurs comme Waymo, cela signifie qu’une technologie peut fonctionner parfaitement sur le plan technique, mais rester bloquée pendant des mois. Voire des années, uniquement pour des raisons administratives ou politiques.

Alors, selon vous, avec 16 milliards en poche mais des régulateurs prudents, Waymo réussira-t-il à transformer ses ambitions en réalité mondiale ?

