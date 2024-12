J’ai demandé à Midjourney de me montrer le futur du transport : voici ce que ça donne

Avez-vous déjà imaginé à quoi pourrait ressembler un monde dans lequel les voitures autonomes ou les taxis volants ne sont plus un rêve ? Non ? Eh bien, moi si. Et pour ça, j’ai fait appel au fameux outil IA qui transforme l’impossible en réalité. C’est Midjourney, et attachez vos ceintures, je vous embarque pour un futur où le transport est tout sauf ordinaire !

Assise tranquille dans le métro, j’ai eu cette question en tête « À quoi pourrait bien ressembler le futur du transport ? ». Si comme moi, vous avez déjà fantasmé sur des voitures volantes, des trains supersoniques ou des stations qui respirent la nature, alors, préparez-vous. Mais ne vous inquiétez pas, vous n’avez pas besoin d’une machine à voyager dans le temps pour cela. Il vous suffit de faire appel à l’IA de la situation, Midjourney, pour vous montrer le futur du transport comme vous ne l’avez jamais vu.

Un petit tour dans le transport du futur avec Midjourney

Nous sommes en 2024, et le futur du transport est au cœur des grands débats de notre société. Comment faire face à la surpopulation urbaine ou rendre nos déplacements plus durables et écologiques ? Comment repousser les limites de la vitesse tout en respectant notre planète ?

Ce sont autant de questions qui passionnent les ingénieurs, les urbanistes et les designers. Moi, je ne suis pas l’un d’eux, mais je suis juste curieux. Et donc j’ai voulu voir ce que l’IA pouvait imaginer sur ce sujet.

Nous savons tous que Midjourney, avec ses algorithmes puissants, peut transformer des descriptions écrites en œuvres visuelles. En quelques mots bien choisis, elle est donc capable de donner vie à ces transports du futur.

Alors, j’ai juste tapé un prompt simple « A photo that shows the future of transport ». Je n’ai pas eu besoin de détails compliqués. Je pense que parfois, la simplicité suffit à stimuler la créativité d’une IA. Et Midjourney m’a donc généré quatre visions uniques de transport qui me donnent l’impression d’avoir entre les mains un fragment du futur.

Un transport du futur sous terre et celui élégant et autonome

La première image montre un train ultramoderne qui semble glisser silencieusement sur des rails impeccables. Le tout se trouve dans une station souterraine baignée de lumières néon. Les reflets métalliques des parois, les lignes épurées et l’absence totale de chaos… L’image évoque les futurs transports publics qui sont devenus l’apogée de l’efficacité.

Ce que j’aime ici, c’est le mélange d’une esthétique futuriste et de la fonctionnalité. Je regarde la photo et j’imagine ce genre de transport du futur qui traverse des distances immenses en un temps record. Peut-être est-ce là une version améliorée des trains hyperloop dont nous entendions tant parler ?

La deuxième image présente une voiture autonome au design plutôt avant-gardiste. Avec ses formes arrondies et sa carrosserie ultra-lisse, elle semble flotter sur la route. Mais ce qui frappe le plus avec le transport du futur de cette image, c’est l’habitacle spacieux et les larges vitres. Ils permettent une immersion totale dans le paysage.

J’ai remarqué qu‘il n’y a pas de conducteur et pas de volant non plus. Cette voiture incarne donc l’idée d’un futur moyen de transport où la technologie prend le relais, littéralement. Nous n’aurons donc plus besoin de nous concentrer sur la route, nous pouvons lire, travailler, ou simplement admirer le coucher de soleil pendant le trajet. Je parie aussi que cette voiture fonctionne sûrement à l’électricité ou à l’énergie solaire. Dirons-nous adieu aux carburants fossiles ?

Les métros végétalisés et les taxis volants

La troisième image montre un transport du futur, comme un métro, qui serpente dans une station remplie de verdure. Les murs sont recouverts de plantes, et l’éclairage doux ajoute une atmosphère apaisante à l’image.

Ce concept m’a immédiatement rappelé à quel point le lien entre nature et technologie devient crucial. Pourquoi les transports ne pourraient-ils pas devenir des espaces agréables ? Je trouve que ce métro végétalisé donne envie de voyager, même en heure de pointe.

Enfin, la quatrième image, c’est ça que j’appelle un vrai transport du futur. Des capsules volantes traversent une métropole lumineuse et glissent entre les gratte-ciels.

Je pense que ce genre de véhicules, que nous pourrions appeler des drones-taxis, offrent une solution idéale pour éviter les embouteillages. Plus besoin de routes encombrées, car l’espace aérien devient le nouveau terrain de jeu de ces transports du futur.

Midjourney, bien plus qu’une IA générative

J’avoue que Midjourney est peut-être qu’une simple IA générative. Mais en voyant ces quatre images, je me rends compte que c’est déjà impressionnant le fait de recevoir nos idées, nos rêves, et de les transformer en quelque chose de visuel.

Bien sûr, Midjourney n’a pas de conscience, mais dans son processus, elle réussit à capturer l’essence de l’imagination humaine. Et je crois que c’est là où réside toute la magie de l’IA. Elle nous montre un futur que nous pourrions créer nous-mêmes, si nous osions y croire.

Ces visions pourraient donc devenir réalité dans 10, 20 ou 50 ans. En plus, elles peuvent inspirer les ingénieurs, designers et architectes de demain.

Que pensez-vous de ces transports du futur générés par Midjourney ? Y en a-t-il un qui vous inspire particulièrement ou avez-vous une tout autre vision du transport de demain ? Et si vous aviez une baguette magique, lequel inventeriez-vous ? Les commentaires sont votre terrain d’expression, nous attendons vos propositions !

