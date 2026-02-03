Elon Musk fusionne SpaceX et xAI : vers des centres de données en orbite ?

Elon Musk a confirmé lundi, le 2 février, la fusion de SpaceX et de xAI via un communiqué. C’est-à-dire, son entreprise spatiale et sa société d’intelligence artificielle.

Il n’a pas précisé le montant exact de la transaction. Toutefois, selon une source proche du dossier, l’opération s’élèverait à 250 milliards de dollars en actions. Elle a éventuellement valorisé SpaceX à environ 1 000 milliards de dollars selon Reuters.

Musk n’a aussi fourni aucun détail sur l’impact de cette acquisition sur l’introduction en Bourse de SpaceX prévue cette année.

Quel est le plan de Musk avec cette fusion de SpaceX et de xAI ?

Cette opération intervient juste avant un événement financier majeur. SpaceX prépare une entrée en Bourse annoncée comme historique par son ampleur.

Il est donc fort probable que la fusion avec xAI renforce le récit d’une entreprise tournée vers l’avenir et la conquête technologique totale. Elle pourrait changer la valeur perçue de SpaceX avant l’IPO.

Cela dit, la vision d’Elon Musk dépasse largement les marchés financiers. Il justifie cette intégration comme une étape clé du « prochain chapitre » de SpaceX. Son idée est de construire en orbite d’immenses centrales photovoltaïques.

Elles seront plus performantes que celles installées sur Terre. L’entité combine intelligence artificielle, fusées, Internet spatial, communications directes vers les téléphones mobiles et plateforme d’information en temps réel.

Ce projet est baptisé « Sentient Sun ». L’objectif affiché est de créer ce qu’Elon Musk qualifie comme le moteur d’innovation le plus ambitieux jamais imaginé, sur Terre et bien au-delà.

Sentient Sun s’inscrit dans une ambition assumée par le PDG de SpaceX. Celle d’établir des bases autonomes sur la Lune, puis bâtir une civilisation sur Mars, avant une expansion à l’échelle de l’Univers.

Des centres de données en orbite, c’est tout Elon Musk

Musk évoque aussi la création d’une constellation d’un million de satellites servant de centres de données orbitaux. Selon lui, ce serait la première étape vers une civilisation de type II sur l’échelle de Kardachev, capable de capter toute l’énergie de son étoile.

Car d’après lui, bientôt, la Terre ne suffira plus. La consommation électrique mondiale liée à l’IA explose déjà, et les solutions terrestres atteignent leurs limites. Il estime que répondre à cette demande sans provoquer de dégâts environnementaux ou sociaux devient presque impossible.

À ses yeux, l’IA spatiale représente la seule option viable pour passer à l’échelle sur le long terme. Une affirmation radicale, fidèle à son goût pour les ruptures technologiques spectaculaires.

Pour concrétiser cette vision, le milliardaire mise sur Starship. Il promet des lancements quasi permanents, avec un rythme pouvant atteindre un vol par heure, transportant chacun près de 200 tonnes.

À terme, cela représenterait des millions de tonnes de matériel envoyées chaque année en orbite. Ni le calendrier précis ni les détails financiers de la fusion n’ont été dévoilés. Cependant, Bloomberg évoque déjà une valorisation combinée avoisinant 1 250 milliards de dollars.

Qu’est-ce que ce nouveau projet implique ?

Les centres de données en orbite imaginés par SpaceX ne sont pas seulement un projet spectaculaire. Ils pourraient transformer la manière dont l’humanité collecte et utilise l’information.

En plaçant des serveurs directement dans l’espace, il serait possible de traiter en continu d’énormes volumes de données scientifiques. Ce, qu’il s’agisse d’observations climatiques, de relevés météorologiques ou d’informations énergétiques à l’échelle planétaire.

L’IA embarquée pourrait analyser ces flux instantanément, fournissant des prédictions et des modèles en temps réel. Et cela, bien plus rapidement que les infrastructures terrestres traditionnelles.

L’un des avantages majeurs serait également la réduction drastique du temps de latence pour l’Internet mondial. Ce qui rend les communications ultra-rapides même dans les zones les plus reculées.

Au-delà de la performance technique, disposer de tels centres orbitaux offrirait à SpaceX un avantage stratégique colossal. Cela placera l’entreprise au cœur de l’IA globale et de la connectivité planétaire, capable d’influencer à la fois la recherche scientifique et les infrastructures numériques mondiales.

