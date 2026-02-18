Mistral annonce sa première acquisition pour booster son infrastructure

Mistral AI, la pépite française récemment valorisée à 13,8 milliards de dollars, vient de réaliser sa première acquisition. L’entreprise, souvent citée comme concurrente d’OpenAI, a racheté Koyeb.

Jusqu’ici surtout connue pour ses grands modèles de langage, Mistral confirme avec ce rachat son ambition de devenir un acteur complet du secteur. En juin 2025, elle avait dévoilé Mistral Compute, une offre d’infrastructure cloud dédiée à l’IA, et espère désormais que Koyeb accélérera son développement.

Koyeb, c’est qui ?

Il s’agit d’une startup parisienne créée en 2020 par trois anciens de Scaleway. Elle est spécialisée dans le déploiement simplifié d’applications d’IA à grande échelle et la gestion de l’infrastructure sous-jacente.

Koyeb permet aux développeurs de traiter des données sans se soucier des serveurs, le fameux concept « serverless ». L’essor de l’IA a renforcé l’intérêt pour ce type de solution. Notamment avec le lancement récent de Koyeb Sandboxes, des environnements isolés pour déployer des agents d’IA.

Avant le rachat, la plateforme de Koyeb permettait déjà de déployer des modèles de Mistral et d’autres fournisseurs. Son équipe et sa technologie vont maintenant permettre à Mistral de déployer ses modèles directement sur le matériel client. Mais aussi d’optimiser l’usage des GPU et de faciliter l’inférence IA, précise Mistral.

Les 13 employés de Koyeb et ses trois cofondateurs, Yann Léger, Edouard Bonlieu et Bastien Chatelard, rejoignent Mistral sous la houlette du directeur technique et cofondateur Timothée Lacroix.

L’objectif est de faire de la plateforme Koyeb un pilier central de Mistral Compute dans les mois à venir. « Les produits et l’expertise de Koyeb vont accélérer notre développement dans le calcul et contribuer à bâtir un véritable cloud d’IA », a déclaré Lacroix.

Koyeb, qui avait levé 8,6 millions de dollars depuis sa création, se concentrera désormais sur les clients entreprises et abandonnera son offre Starter pour les nouveaux utilisateurs.

Pourquoi acquérir Koyeb maintenant ?

Cette acquisition s’inscrit dans un contexte d’ambitions renforcées de Mistral dans le cloud. L’entreprise ayant déjà investi 1,4 milliard de dollars dans des centres de données en Suède, face à la demande croissante d’alternatives aux infrastructures américaines.

Pour Mistral, ce rapprochement s’inscrit aussi dans une stratégie européenne et souveraine de l’IA. Ce, avec un contexte géopolitique favorable et une volonté de soutenir les entreprises dans leurs projets IA.

La société vient par ailleurs de dépasser les 400 millions de dollars de revenus récurrents annuels. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été communiqués, et l’avenir pourrait encore réserver d’autres mouvements.

Arthur Mensch, PDG de Mistral, a même indiqué lors de la conférence Techarena à Stockholm que l’entreprise poursuivait ses recrutements dans l’infrastructure et la recherche avancée en Europe.

Cela dit, il faut aussi comprendre que l’Europe cherche des alternatives crédibles aux infrastructures américaines. Dans ce contexte, intégrer une technologie européenne spécialisée dans le déploiement cloud renforce le discours souverain de Mistral.

Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

D’abord, l’intégration technique. Koyeb a développé des solutions serverless très flexibles. Cependant, les intégrer dans Mistral Compute pour déployer des modèles directement sur le matériel client est loin d’être trivial.

Optimiser l’usage des GPU et l’inférence IA à grande échelle demande une coordination complexe entre équipes et infrastructures. Surtout quand il s’agit de passer d’un modèle cloud générique à une plateforme propre à Mistral. Des bugs, des incompatibilités ou des délais sont donc possibles.

Ensuite, la gestion humaine. Comme dit tout haut, 13 employés et trois cofondateurs de Koyeb rejoignent Mistral. Même si la taille est modeste, des différences culturelles ou des méthodes de travail différentes peuvent ralentir le développement.

Les spécialistes en fusions-acquisitions technologiques l’ont bien précisé. La difficulté technique d’intégration est l’un des principaux obstacles à l’atteinte des objectifs d’un rachat. Un détail souvent bien sous-estimé dans la planification initiale.

Il faudra donc que la vision de Mistral et l’esprit startup de Koyeb s’alignent parfaitement. Ce qui n’est jamais automatique.

Enfin, la concurrence reste un risque. Même avec ce rachat, Mistral entre sur un terrain où OpenAI, Google, Microsoft et d’autres acteurs investissent massivement. Si la plateforme Koyeb ne permet pas un déploiement rapide et fiable à grande échelle, Mistral pourrait se retrouver à la traîne malgré ses ambitions et ses ressources.

Reste donc une question. Avec ce premier rachat, Mistral parviendra-t-elle réellement à rivaliser avec les géants américains du cloud IA ?

