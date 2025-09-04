Nothing Headphone (1) avec ANC et 80h d’autonomie à 249 € seulement chez Cdiscount

Vous êtes à la recherche d’un casque Bluetooth haut de gamme, moderne et endurant proposé à un tarif bien plus doux ? Le Nothing Headphone (1) est une excellente opportunité pour vous. Parfait pour les mélomanes, les télétravailleurs et les voyageurs, il est à seulement 249 € chez Cdiscount. Attention, à ce tarif, les stocks risquent de partir vite.

Actuellement, il est difficile de trouver des casques sans fil à réduction active de bruit à moins de 300 €, surtout lorsqu’ils misent sur le design et l’autonomie. Avec cette offre, Cdiscount casse les prix : le Nothing Headphone (1) devient une alternative crédible aux références de Sony ou Bose, mais pour bien moins cher.

Conçu pour vos usages au quotidien

Avec son autonomie colossale de 80 heures, vous pouvez écouter votre musique pendant des jours sans penser à la recharge. Il est idéal en télétravail, en voyage ou pour vos sessions de gaming prolongées.

Sa réduction active de bruit (ANC) vous isole efficacement des bruits extérieurs, que ce soit dans le métro ou au bureau.

Le Nothing Headphone (1) brille aussi par son confort : coussinets doux, arceau rembourré et commandes intuitives pour gérer vos appels et playlists sans effort.

Son design transparent et moderne en fait un accessoire aussi esthétique que pratique.

Le casque Bluetooth 5.3 assure une connexion rapide et stable, sans interruption. Ses haut-parleurs de 40 mm délivrent un son riche et équilibré, parfait pour la musique et les films.

Elle se recharge rapidement pour une remise en route quasi instantanée. De plus, sa réduction active du bruit vous assure une tranquillité absolue, où que vous alliez.

Une réduction intéressante : le Nothing Headphone (1) à 249 €

Son prix habituel est de 299 €, mais Cdiscount le propose en ce moment à 249 €, soit une baisse de près de 17 %.

Pour un casque Bluetooth premium avec ANC et une telle autonomie, c’est une offre rare : les concurrents équivalents flirtent souvent avec les 350 € et plus.

La fiabilité de Nothing et de Cdiscount

La jeune marque Nothing s’est déjà fait un nom grâce à ses produits innovants et design.

Cdiscount, de son côté, reste l’un des e-commerçants français les plus fiables, avec expédition rapide et garantie constructeur incluse.

