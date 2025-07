Nothing Phone 3 : le smartphone méconnu qui veut défier Apple et Samsung

Un design transparent, des LED rétro pixelisées, de l’IA bien intégrée et un positionnement frontal face à Samsung et Apple : le Nothing Phone 3 ne fait rien comme les autres, et c’est justement ce qui fait toute la différence.

Nothing sort de l’ombre avec le Phone 3, son nouveau smartphone lancé après deux ans de silence. Cette jeune marque fondée par Carl Pei (ex-OnePlus) mise sur la singularité pour secouer le marché saturé. Design soigné, interface LED évoluée, fonctionnalités IA utiles… le Phone 3 revisite l’expérience mobile avec audace.

Nothing Phone 3, c’est le smartphone qui casse les codes

Après deux ans de silence, Nothing revient dans l’arène des smartphones pour bousculer le duel Apple vs Samsung. Avec son Phone 3, dévoilé à Londres ce mardi, la jeune marque opte pour la différence.

Depuis le tout premier modèle en 2022, le design transparent de Nothing est reconnaissable entre mille. Le Phone 3 poursuit donc cette tendance. Toutefois, la disposition des caméras abandonne les alignements sages (carrés ou ronds) des concurrents.

Par ailleurs, l’arrière du téléphone accueille un petit écran LED circulaire baptisé Glyph Matrix, à la place des bandes LED classiques. Ce mini-écran rétro façon 16 bits affiche des motifs et des alertes plus informatifs. Qui plus est, des mini-apps sont intégrées comme pierre-feuille-ciseaux ou tourne la bouteille.

The all-new Glyph Matrix redefines how a smartphone communicates—bringing a dynamic, independent interface that makes technology feel fresh, intuitive, and uniquely yours. This is the future of interaction.



Phone (3). Come to Play. pic.twitter.com/lBzLVcWjcg — Nothing (@nothing) July 3, 2025

Nous sommes en 2025, et nous savons qu’il est difficile de briller sans IA. Nothing l’a bien compris et propose deux nouveautés logicielles. Notamment, Essential Space et Essential Search.

Essential Space permet désormais d’enregistrer vos réunions avec transcription et résumé automatique. Pour activer l’enregistrement, il suffit de poser le téléphone face contre table et d’appuyer sur la touche Essentiel.

Essential Search, quant à lui, combine la recherche interne à une IA façon Spotlight ou Siri amélioré. Vous tapez un mot-clé, ou posez une question en langage naturel, et le téléphone vous propose fichiers, réglages ou résultats web.

Des performances qui rivalisent avec les plus grands

À part un joli look, le Nothing Phone 3 possède des caractéristiques techniques sont solides. Il embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces en 1,5K, protégé par Gorilla Glass 7i. On y retrouve aussi un processeur Snapdragon 8 Gen 4, gravé en 4 nm.

Trois capteurs photo de 50 MP y sont avec un principal ultra lumineux (f/1.68), un téléobjectif périscopique avec zoom optique 3x et numérique 60x, et un ultra grand-angle à 114°. Il y a aussi une caméra selfie boostée à 50 MP. Côté batterie, comptez sur 5150 mAh (ou 5500 mAh en Inde), avec charge rapide 65 W et charge sans fil 15 W.

Le Nothing Phone 3 sortira donc en deux versions. 256 Go à 799 $ et 512 Go à 899 $. À ce tarif, il se frotte directement au Galaxy S25, lancé au même prix. Les précommandes débutent le 4 juillet, et la sortie publique est prévue le 15 juillet.

Phone (3) is here. Come to Play.



Pre-order yours. 4 July. pic.twitter.com/k92AZBO7lf July 1, 2025

Le smartphone tournera sous Nothing OS 3.5 (Android 15), avec une promesse de 5 ans de mises à jour logicielles et 7 ans de mises à jour de sécurité. Il sera également disponible aux États-Unis via le site officiel Nothing et Amazon.

Le Nothing Phone (3) ne cherche donc pas à copier les autres. Moi, je trouve qu’il assume bien ses choix esthétiques, s’appuie sur une interface LED originale et intègre de vraies fonctionnalités IA. Est-ce suffisant pour faire de l’ombre à Apple ou Samsung ? Pas encore, certes, mais avec une approche différente, Nothing innove. Et dans l’univers souvent formaté des smartphones, c’est déjà un exploit.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.