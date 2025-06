Nothing Phone 3 : leak complet de la fiche technique ! Vaut-il son prix de 1000€ ?

Le Nothing Phone 3 n’a plus grand-chose à cacher. Alors que la marque s’était contentée jusqu’ici de distiller quelques teasers bien calibrés, la fiche technique complète du smartphone a fuité sur X.

C’est le leaker Gadget Bits qui a vendu la mèche. À noter qu’on est à seulement quelques jours du lancement officiel du Phone 3, prévu le 1er juillet.

La fiche technique confirme plusieurs rumeurs. Mais elle apporte aussi son lot de révélations. Et je dois avouer que si ce leak voit juste, nous avons affaire au meilleur smartphone que la marque ait jamais conçu.

Nothing Phone 3 selon le leak

A en croire la fuite, le Phone 3 embarquera un écran OLED LTPO de 6,7 pouces, en 1,5K. Ce dernier sera capable d’adapter dynamiquement son taux de rafraîchissement pour jongler entre fluidité et économie d’énergie.

Côté design, le smartphone conserverait son châssis transparent si cher à Nothing. En revanche, l’interface lumineuse Glyph telle qu’on la connaissait tirerait sa révérence. Elle serait remplacée par une nouvelle matrice de LED, baptisée “Glyph Matrix”, plus dense, et a priori mieux intégrée aux fonctionnalités logicielles.

Reste à voir si cette matrice lumineuse apportera un réel bénéfice. Le moteur du smartphone,quant à lui, sera le Snapdragon 8s Gen 4 de Qualcomm. Une puce haut de gamme pensée pour offrir des performances solides sans atteindre les tarifs des processeurs les plus premium.

Cette architecture matérielle serait complétée par la toute nouvelle interface Nothing OS 3.5, basée sur Android 15. L’expérience promet d’être fluide et raffinée, potentiellement enrichie de fonctionnalités liées à l’IA. Un axe déjà évoqué par Carl Pei pour faire évoluer l’écosystème de la marque.

Que savons-nous d’autres ?

Apparemment, le Phone 3 adopterait un triple module de 50 mégapixels. Grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif périscope avec zoom optique 3x. Une configuration digne des appareils les plus haut de gamme, qui tranche avec le duo plus modeste du Phone (2).

À l’avant, la caméra frontale atteindrait également les 50 MP, promettant des selfies plus nets et une qualité vidéo en 4K renforcée. Et bien entendu, l’autonomie est également au rendez-vous.

La batterie passerait à 5 150 mAh, soit une hausse de 450 mAh par rapport à la génération précédente. Elle serait compatible avec une recharge filaire ultra rapide de 100 W — plus du double de la précédente —. Ce qui permet une recharge complète en moins de 30 minutes.

Les options de recharge sans fil et inversée seront toujours disponibles, consolidant l’offre énergétique du smartphone. Et enfin, la nouveauté : la compatibilité eSIM.

Vous comprenez donc pourquoi son tarif est estimé à 1000 €. Attention toutefois, il s’agit d’un leak. Mieux vaut attendre l’annonce officielle le 1er juillet 2025 pour être certain d’avoir la vraie fiche technique.

Alors, bluffé ou désabusé par ce Nothing Phone 3 ? À ce prix-là, vous franchiriez le pas vous, si ? Dites-nous ce que vous en pensez dans le commentaire !

