Nothing tease enfin son flagship : le smartphone qui fait trembler les géants d’Android ?

Jusqu’ici, Nothing brillait dans une catégorie bien à elle : celle des smartphones au design soigné, au prix contenu et aux promesses tenues. Mais cette fois, la jeune pousse londonienne décide de jouer dans la cour des grands.

Fini les téléphones à 469 ou 600 euros. Place au Phone (3), un appareil qui, selon Carl Pei, coûtera environ 800 livres sterling, soit près de 950 euros. Prévu pour débarquer dans les prochaines semaines, ce smartphone cristallise déjà toutes les attentions.

Qu’est-ce qu’on a sur Phone (3) ?

Pour l’instant, la fiche technique complète reste à confirmer. Cependant, les premières fuites esquissent déjà un portrait prometteur. Le site Smartprix a notamment révélé que le Phone (3) embarquera une puce Qualcomm haut de gamme.

Si la très attendue Snapdragon 8 Gen 4 Elite circule dans les pronostics, certains misent plutôt sur une Snapdragon 8s Gen 4. Pourquoi ? Car cette dernière est plus raisonnable côté coût et donc plus cohérente avec l’ADN de la marque, toujours en quête du meilleur compromis.

Côté photo, il se pourrait que le Phone (3) capitalise sur les fondations solides du modèle 3a Pro. Selon les sources, Nothing aurait revu en profondeur l’ensemble de son système de caméras.

On parle d’un module triple. Grand-angle, ultra grand-angle et zoom périscopique, le tout accompagné de capteurs grand format pour offrir une meilleure gestion de la lumière et des détails plus fins.

Il parait aussi que l’autonomie va grimper d’un cran, avec une batterie qui dépasserait les 5 000 mAh. Reste à savoir si cette capacité sera confirmée sur la version finale, sachant que la marque pourrait privilégier encore une fois l’équilibre entre puissance, design et prix.

Le premier véritable flagship de la marque Nothing

Après le joli succès des Phone (3a) et Phone (3a) Pro, salués par la presse tech pour leur design soigné et leur rapport qualité-prix, la jeune entreprise fondée par Carl Pei – ex-patron de OnePlus – veut désormais viser plus haut.

Elle lancera Phone (3) cet été. Et préparez-vous, ce smartphone ne se contentera pas de jouer les seconds rôles. Il vise directement les Samsung Galaxy S25 et iPhone 16.

C’est en tout cas ce qu’a déclaré Carl Pei durant le Android Show : I/O Edition. On peut donc s’attendre à un éventuel changement de matériaux. Une finition en verre et aluminium – voire du titane, par exemple pour un téléphone aussi agréable à regarder qu’à manipuler.

Il se pourrait également que l’entreprise mise davantage sur l’IA, même si elle reste encore discrète sur les détails. Son bouton Essential Key, déjà vu sur les modèles précédents, par exemple, pourrait s’enrichir de fonctions inédites. Qui sait ?

Quoi qu’il en soit, à mon avis, Nothing a été à le faire car sinon elle ne fera pas le poids face à ses rivaux qui maîtrisent déjà parfaitement l’IA embarquée.

Et vous, qu’est-ce que vous en dites ? La firme de Carl Pei a-t-elle une chance ? Partagez votre avis dans le commentaire !

