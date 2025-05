Voici comment les gens utilisent ChatGPT selon leur âge

Certains se servent de ChatGPT comme moteur de recherche. D’autres le transforment en psy. Et d’autres font de lui son coéquipier. Mais saviez-vous que la manière dont vous utilisez ce chatbot est révélateur de votre âge et de votre personnalité ?

Eh bien oui, Sam Altman l’a évoqué lors de l’événement AI Ascent organisé par Sequoia Capital. Il y a livré une série d’observations fascinantes sur l’évolution des usages de l’intelligence artificielle en fonction des générations.

Et selon lui, la façon dont nous utilisons ChatGPT varie énormément… en fonction de notre âge.

À chacun sa façon d’utiliser ChatGPT

D’après les constats du CEO d’OpenAI, les utilisateurs plus âgés utilisent ChatGPT comme moteur de recherche nouvelle génération.

Et ce à l’opposé des jeunes adultes – ceux dans la vingtaine ou la trentaine – qui voient en ce chatbot un véritable conseiller de vie. Un genre d’assistant personnel toujours disponible pour aider à faire le tri dans ses pensées, ses décisions, ses priorités.

Mais les étudiants vont plus loin. Altman affirme que pour ces derniers, ChatGPT devient une sorte de système d’exploitation. Ces jeunes utilisateurs vont jusqu’à connecter l’IA à une série de fichiers personnels, s’appuyant sur des prompts sophistiqués.

Quant aux adolescents, la plupart utilise le chatbot d’OpenAI pour leurs devoirs. Puis il y a ceux qui intègrent pleinement ChatGPT à leur routine professionnelle.

Cependant, tout ça n’est rien à côté de ce qui suit. Le PDG estime qu’actuellement bien de gens perçoit leur chatbot comme un interlocuteur qui les connaît mieux que personne. Et ce, au point de ne plus prendre de décisions majeures sans en discuter d’abord avec lui.

Que de plus en plus d’internautes se tournent vers l’IA pour avoir un avis « extérieur » sur des dilemmes personnels. Apparemment, certains partagent même dans leur cercle intime à quel point ces échanges avec l’IA leur sont devenus familiers, presque naturels.

Est-ce vraiment si absurde de demander l’avis d’une IA avant de prendre des décisions importantes ?

Honnêtement, j’avoue qu’à première vue, l’idée est absurde. Pourtant, en y regardant de plus près, cela présente des avantages.

Utiliser ChatGPT comme point de départ pour réfléchir à une décision, c’est comme lancer une conversation intérieure… mais assistée par une IA.

Prenons un exemple simple : vous envisagez de changer de métier. Toutefois, vous hésitez entre plusieurs options. Le chatbot qui connaît déjà votre parcours, vos compétences, vos valeurs, va vous aider à y voir plus clair.

Ce type d’accompagnement peut s’étendre à bien d’autres domaines. Orientation scolaire, conseils en nutrition, ou organisation de voyage. À noter que dans ce contexte, l’IA ne vous influencera pas, elle offre un éclairage, une perspective.

Bien entendu, personnellement, je ne suis pas vraiment du genre à partager ma vie personnelle avec ChatGPT. Cela n’empêche que je l’utilise pour trouver la prochaine série TV à regarder.

Et vous, vous l’utilisez comment, ChatGPT ? Dites-nous en commentaire et promis, on ne vous jugera pas !

