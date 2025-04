Google Maps peut maintenant préparer vos vacances en un instant ! Voici comment

Chaque année, la préparation des vacances ressemble à une véritable chasse au trésor. Où aller ? Que visiter ? Où dormir sans exploser son budget ? Google a décidé de simplifier tout ça en intégrant à Maps et le reste de son écosystème une série de nouvelles fonctionnalités boostées à l’IA.

Pour l’instant, notez que cette nouveauté est uniquement disponible pour les utilisateurs d’iOS aux États-Unis et ce, en anglais. Un déploiement est prévu plus tard sur Android et dans d’autres régions du monde.

Vous aussi avez l’habitude de prendre des captures d’écran des lieux qui vous font rêver ? Que ce soit une plage paradisiaque repérée sur Instagram ou un restaurant typique découvert sur un blog, tout finit souvent noyé dans la galerie de votre smartphone.

ever forget about screenshots of places in your camera roll? this new feature was made for you 🙌



Google Maps turns your screenshots into a list of saved places so you can easily find them for later 📸



rolling out this week in the U.S. in English on iOS and coming soon to… pic.twitter.com/z8RafkIWcS