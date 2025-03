L’IA Gemini va fouiller votre historique Google : faut-il effacer vos recherches coquines ?

Google s’est, depuis des décennies, imposé comme le moteur de recherche incontournable. Il dispose ainsi d’une quantité astronomique d’informations sur chacun de nous.

Les sites que nous avons l’habitude de visiter. Nos préoccupations médicales. Nos centres d’intérêt. Nos opinions politiques. Même nos pensées les plus secrètes passent par lui.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Et désormais, son chatbot pourra puiser dans cette mine de données. Google vient d’annoncer le lancement de Gemini avec personnalisation, un mode inédit reposant sur le modèle de raisonnement Gemini 2.0 Flash Thinking.

En gros, avant de formuler une réponse, Gemini analysera votre historique de recherche pour affiner son contexte et de vous proposer des réponses plus personnalisées. Mais, il n’utilisera ces données que lorsque cela lui semblera pertinent et vous précisera la source d’information utilisée.

Prenons l’un des exemples que Google a présenté. Supposons que vous demandiez à Gemini où partir en vacances et que récemment vous avez exploré des informations sur Hawaï ou les Maldives.

En analysant vos recherches, l’IA tombe sur ces informations et vous proposera d’y aller. En revanche, si votre historique indique un intérêt pour des voyages urbains en famille, elle pourrait vous orienter vers des villes comme Kyoto ou Seattle.

Ce qu’il faut comprendre c’est que cette personnalisation ne s’arrêtera pas aux simples recherches Google. D’ici quelques mois, Gemini pourrait exploiter d’autres services de l’écosystème, comme YouTube et Google Photos.

Il saura alors ce que vous regardez et pourra identifier les personnes de votre entourage. Si vous utilisez un smartphone Android ou Google Maps sur iPhone, l’IA pourrait également savoir quels lieux vous fréquentez.

Et à terme, Gemini pourrait même intégrer des données issues de votre messagerie, agenda ou contacts. Ce qui fera de lui un modèle de langage de choix pour les agents IA.

J’espère ne pas avoir à vous rappeler qu’il y a un risque

Cette avancée ne laisse pas indifférent, c’est indéniable. Cependant, elle soulève aussi des interrogations sur la confidentialité.

Plus un assistant devient performant, plus il a besoin de données pour fonctionner efficacement. Accepter cette évolution implique donc de concéder une part plus importante de ses informations personnelles.

Et comme je disais, j’espère ne pas avoir à vous expliquer ce qui se passerait si l’IA venait à être hacké.

Heureusement, cette fonctionnalité est totalement optionnelle. Gemini ne pourra exploiter votre historique que si vous activez le mode « Personnalisation (expérimental) ».

Et encore, vous devez donner votre accord à la connexion avec son historique de recherche. Mais vous pouvez à tout moment désactiver cet accès.

Gemini avec personnalisation est disponible avec ou sans abonnement. Toutefois pour l’instant, elle reste inaccessible en France, ainsi que dans l’ensemble de l’Espace économique européen, en Suisse et au Royaume-Uni. À moins d’avoir recours à un VPN bien sûr.

Alors, une telle expérience avec l’IA vous tente ? Ou bien, vous êtes d’accord avec moi sur le fait que c’est risqué pour nos données personnelles ?

Partagez votre avis dans le commentaire !

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.