Disneyland Paris attaqué par les hackers ! Qui se cache derrière le groupe Anubis ?

Disneyland Paris fait aujourd’hui les gros titres pour une raison bien moins féerique que ses parades. Le parc d’attractions le plus visité d’Europe est victime de cyberattaque. Les hackers ont mis la main sur 64 Go de données confidentielles.

L’alerte a été donnée le 20 juin dernier par la plateforme spécialisée Ransomware.live. L’opération a été revendiquée par un groupe de hackers baptisé Anubis. L’équipe décrivant sa prise comme “la plus importante fuite de données jamais enregistrée dans l’histoire de Disneyland”.

Une semaine mouvementée pour Disneyland Paris

Pour l’heure, Disneyland Paris ne s’est pas encore officiellement exprimé sur l’affaire. La vitrine touristique de la France n’a confirmé ni l’authenticité ni la portée de la fuite. Ainsi, nous nous contenterons de la seule version des faits qu’on a. Celle des hackers.

Selon ces derniers, ils ont pu accéder aux fichiers à la suite d’une erreur de sécurité commise par un prestataire externe du parc d’attraction. Parmi ce qu’ils affirment avoir récupéré figurent des éléments critiques que tout concurrent rêverait d’avoir entre les mains.

Les dossiers liés au futur espace thématique World of Frozen, dont l’ouverture est prévue en 2026, en font par exemple partie. Les plans détaillés de nombreuses attractions emblématiques suivantes sont aussi de la patrie. Frozen Ever After, Pirates des Caraïbes, Crush’s Coaster, Phantom Manor, Ratatouille, Autopia…

Le groupe Anubis affirme aussi disposer de milliers de clichés et vidéos filmés dans les coulisses du parc. Si cette affirmation s’avère exacte, cela pourrait constituer une atteinte directe à la propriété intellectuelle et à la confidentialité opérationnelle du groupe Disney.

Ils ont même déjà diffusé un message codé accompagné d’extraits de fichiers sur X, une semaine avant leur annonce. Et pourtant, ce n’est même pas le pire !

Le pire, c’est ce qu’a découvert le site Trendmicro.com après une analyse. Apparemment, le ransomware utilisé par les hackers d’Anubis est désormais capable de supprimer automatiquement les données sur les appareils infectés.

En gros, ce mécanisme empêche toute récupération ultérieure. Espérons que Disneyland Paris détient encore une copie de ces fichiers volés.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.