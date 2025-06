Vidéo : après les chats, l’IA Hailuo 2 crée les Jeux olympiques pour chiens

Les chats plongeurs passent au second plan. La vidéo du moment, créée par Hailuo 2, est celle des chiens en plein plongeon olympique.

Les vidéos générées par l’intelligence artificielle fascinent. Leur réalisme est tel qu’il devient souvent impossible de distinguer le vrai du faux. Et Hailuo 2, la dernière pépite technologique de MiniMax, repousse encore les limites du virtuel.

Après les chats stars du web, voilà maintenant des chiens plongeurs. Dans sa nouvelle démonstration, l’IA met en scène des compétitions canines dignes des Jeux olympiques. C’est une performance numérique qui en dit long sur la puissance de cette technologie.

Quand Hailuo 2 fait plonger les chiens, et la réalité avec

Il y a quelques jours, Hailuo 2 stupéfiait la toile avec une vidéo de chats plongeurs. Le web s’est enflammé. Et voici déjà la suite. Cette fois, ce sont des chiens qui prennent leur élan pour des plongeons spectaculaires.

Là, aucune surprise. La vidéo, créée par Stanislav Laurier, fait de nouveau l’effet « wow ». Parce que le niveau de réalisme atteint de nouveaux sommets grâce à l’IA. Publié sur TikTok, le contenu connaît le même succès viral que celle des félins plongeurs. Les commentaires s’enchaînent.

Hailuo 2 reproduit de manière impressionnante la physique du plongeon des chiens. Rebond sur la planche ou rotation du corps, chaque détail est soigné. Sans parler du rendu du pelage trempé ou encore le timing de l’élan.

L’IA a aussi réussi à imiter les mouvements de l’eau autour des corps, jusqu’aux éclaboussures et aux remous. On y croit presque jusqu’à ce que les chiens enchaînent des figures irréalisables. L’IA va même jusqu’à créer un podium pour récompenser les animaux. Médaille au cou, ils posent comme de vrais champions.

Et si vous créez votre propre vidéo ?

Lancé le 18 juin 2025 par MiniMax, Hailuo 2 impressionne déjà par sa puissance. Sa façon de simuler les mouvements avec un réalisme bluffant montre à quel point il surpasse son prédécesseur.

Cette IA est capable de transformer vos idées les plus folles en vidéos ultra-réalistes. Il suffit de lui décrire votre scène, et elle s’occupe du reste. Cela avec des simulations physiques bluffantes de réalisme. En plus, l’image est d’une netteté remarquable, en 1080p natif, avec des couleurs éclatantes et un rendu fluide.

Non, pas besoin d’être un expert pour s’y mettre. Sur Hailuo 2, même un débutant peut créer des vidéos à la fois impressionnantes et créatives, comme celle des chiens plongeurs.

Pour ce faire, commencez par créer un compte Va sur la plateforme officielle de Hailuo AI. Vous pouvez y accéder via Pollo AI ou directement sur le site de MiniMax. L’inscription est gratuite. Vous recevez même des crédits de test pour explorer les possibilités.

Une fois connecté, il vous suffit de choisir un mode de création et de décrire la scène que vous imaginez. Quelques minutes plus tard, votre vidéo est prête à être téléchargée ou partagée sur les réseaux sociaux.

Côté tarifs, la formule standard coûte 9,99 dollars par mois. Elle donne droit à 1 000 crédits, une génération rapide, la suppression du filigrane et jusqu’à cinq tâches en file d’attente. Pour les plus ambitieux, il existe une offre illimitée à 94,99 dollars par mois. Mais là, plus de limites. Les crédits sont à volonté et l’accès devient prioritaire.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.